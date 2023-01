"Creo que hemos cuadriplicado o quintuplicado la prueba" contra los rugbiers

Fernando Burlando, abogado de la familia de Báez Sosa. Foto: Diego Izquierdo.

El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Fernando Báez Sosa en el juicio que se les sigue a ocho rugbiers por el crimen del joven, consideró este jueves que la querella que encabeza logró cuadruplicar o quintuplicar la prueba contra los ocho rugbiers sometidos a juicio., expresó el letrado en diálogo con la señal de noticias LN+."Todos estamos de acuerdo en que (Máximo) Thomsen, el líder de este grupo, el líder de esta manada, el líder con sus siete obsecuentes, u ocho, o nueve... de la violencia... tuvo un incidente menor con Fernando, estamos todos de acuerdo".Y continuó:"Entonces, cuando alguien me dice 'no, acá se iban a pelear', yo digo no,, el letrado dijo que "es más que positivo" y señaló que -en su opinión- durante la investigación penal preparatoria estaban "realmente" probadas, determinadas circunstancias y ahora más."Son datos confirmatorios. A toda la prueba que poseíamos hasta este momento, que tenía que ver con las cámaras, con las pruebas testimoniales, con los audios y con todo eso, se le agrega un dato confirmatorio", agregó el querellante al referirse al hallazgo de sangre de Fernando en ropas y calzado de Enzo Benicelli, Ciro Pertossi y Thomsen y, en el caso de Blas Cinalli, su ADN debajo de una uña de la víctima., Burlando dijo que hay un pantalón que se está tratando de determinar si en realidad no era suyo en vez de Ayrton Viollaz, otro de los rugbiers sometidos a juicio.