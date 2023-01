Pidieron investigar a diputados bolsonaristas por el asalto a la sede de Congreso

Una amplia mayoría de brasileños condena el asalto a los tres poderes

Dos encuestas publicadas en Brasil señalan que una amplia mayoría de los brasileños condena al asalto perpetrado el domingo pasado por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro contra los edificios de los tres poderes en Brasilia, una de ellas con 93% y la otra con 76%.



Según la pesquisa realizada por Datafolha y publicada en las últimas horas por el diario OGlobo, 93% de los brasileños encuestados condena el asalto y solo 3% lo apoya, una cifra que aumenta al 10% entre los votantes de Bolsonaro.



Además, 77% de los encuestados cree que los involucrados en los actos antidemocráticos rendirán cuentas ante la Justicia brasileña, que ya ha empezado a ordenar la detención de algunos cargos públicos, como el jefe de Policía de Brasilia y el exministro de Bolsonaro Anderson Torres.



Asimismo, 42% tiene un alto grado de optimismo sobre que los asaltantes tendrán una sentencia severa, mientras que el 35% cree que será leve, mientras que un 17% prevé impunidad general y un 6% no sabe qué responder, según recogió Europa Press.



En este sentido, hay una mayor variedad de opiniones en cuanto a si todos los involucrados en asalto deberían ir a la cárcel.



El 46% de los brasileños apoya la idea, mientras que 15% cree que deberían ir la mayoría, pero no todos, y 26% considera que "solo unos pocos" deberían ir a prisión.



Sobre quienes financiaron los colectivos y materiales para el asalto, el 77% opinó que esas personas deberían ser arrestadas.



Entre los votantes de Bolsonaro, el 37% no quiere castigo para los responsables, mientras que 56% dentro de ese grupo, sí.



Muy pocos brasileños, apenas el 4%, dicen no saber qué pasó el domingo en Brasilia.



La encuesta se realizó entre 1.214 ciudadanos mayores de 16 años y el margen de error se estima en tres puntos porcentuales, aproximadamente.



Otra encuesta, realizada por Atlas Intel, presenta números más parejos aunque con la misma inclinación.



Un 76% de los brasileños encuestados por Atlas dijo estar en desacuerdo con el asalto mientras que un 18% se manifestó a favor.



El 53% dijo que la toma estuvo completamente injustificada, 27,5% dijo que estuvo justificada en parte y el 10,5% completamente justificada.



La opinión estuvo más pareja al ser consultados acerca de si Bolsonaro es responsable de la invasión: 50% dijo que sí y 42% que no.



Esta última encuesta fue respondida entre el 8 y el 9 de enero -o sea, el mismo domingo de los ataques y el lunes- por 2.200 brasileños adultos en un reclutamiento digital aleatorio, y tiene un margen de error de 2%, según Atlas Intel.