Dueños de embarcaciones de lujo, a juicio: buscan recuperar deudas por $217 millones

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), para recuperar deudas de contribuyentes que deben el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas, en el marco de las acciones de fiscalización y cobranza en segmentos de altos ingresos.El cobro por vía judicial incluye a dueños de embarcaciones importantes, con una eslora mayor a siete metros, que adeudan varias cuotas del tributo provincial.En promedio, se trata de deudas superiores a los $222 mil., de más escuelas y jardines de infantes, de infraestructura sanitaria y mejores servicios que permitan seguir ampliando derechos y transformando la Provincia”, explicó Cristian Girard, director de ARBA.En esa línea, apuntó que “todo eso el gobierno de Axel Kicillof lo financia con recursos genuinos, y desde ARBA buscamos recuperar esos recursos entre quienes más tienen"., y damos posibilidades para que las y los contribuyentes puedan ponerse al día", destacó Girard, y señaló que "en caso de que no cumplan, procedemos con este tipo de acciones de fiscalización y luego con la gestión de cobranzas, emitiendo títulos ejecutivos y, si es necesario, embargando las cuentas, porque son personas que poseen capacidad económica para pagar”.Además de estas acciones para recuperar deuda por vía judicial,con la Administración Federal de Ingresos Públicos para fiscalizar parques náuticos, guarderías y embarcaderos, de manera de detectar embarcaciones deportivas sin declarar o intimar a quienes deben impuestos.Como parte de esa labor, los equipos de fiscalización de ARBA realizaron un operativo en un club náutico de San Isidro, donde detectaron tres embarcaciones no inscriptas y otras 11 que registraban una deuda global de más de $18 millones., que fueron descubiertas hace dos semanas en San Fernando, así como a las casi 600 embarcaciones que acumulaban una deuda total de $40 millones, también en un amarradero de ese distrito.En Nordelta, una de las localidades del partido de Tigre, se detectaron nueve embarcaciones de gran tamaño no inscriptas, otras siete con deudas superiores al medio millón de pesos, entre otras irregularidades menores en el cumplimiento tributario.“Es importante seguir trabajando en el cumplimiento tributario, de manera que quienes poseen embarcaciones sepan que hay un impuesto que pagar y una Agencia de Recaudación dispuesta a proceder con los mecanismos de cobro judicial si no muestran voluntad de pago", subrayó el titular de ARBA.Agregó que en ese sentidoLa tarea conjunta de ARBA y AFIP sobre el sector náutico, y otros segmentos de altos ingresos que registran un elevado nivel de incumplimiento, ya abarcó San Fernando, San Isidro y Nordelta, en Tigre, y continuará durante todo el verano en municipios del norte bonaerense y la costa atlántica.