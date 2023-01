Efemérides del 12 de enero

Efemerides 12 de enero VER VIDEO

NACE CHARLES PERRAULT. El escritor es autor de cuentos infantiles como “El gato con botas”, “Pulgarcito”, “Caperucita Roja” y “La Cenicienta”, entre otros.FRAGATA SARMIENTO Realiza el primer viaje de instrucción, el más largo de su historia. Durante más de 20 meses amarró en 71 puertos.NACE CARLOS VILLAGRÁN Actor y humorista conocido popularmente por interpretar el personaje de “Quico” en la serie mexicana El Chavo del 8.ESTRENO BATMAN La cadena televisiva ABC emite por primera vez la serie. Adam West encarnó al superhéroe y B. Ward a su compañero Robin.1° DISCO DE LED ZEPPELIN Led Zeppelin I sale a la venta. Contiene temas como “Good times, bad times” y “Your time is gonna come”.1° DISCO DE TINA TURNER Sale a la venta “Tina turns the country on!”, álbum debut de una de las voces femeninasmás potentes del rock.FALLECE AGATHA CHRISTIE Escritora y dramaturga especializada en el género policial. De las autoras más leídas del mundo.DEBUT EN ASIA El seleccionado argentino de fútbol (dirigido por Bilardo) juega por 1º vez en el continente asiático. Fue convictoria ante Rumania (1 a 0) en Calcuta, India.1° DISCO DE BRITNEY SPEARS Con 17 años publica “Baby one More time”, su álbum debut con el que vendió más de30 millones de copias en todo el mundo.FALLECE ALEJANDRO SOKOL El músico y compositor fue bajista de Sumo, vocalista de Las Pelotas y uno de losartistas más influyentes del rock nacional.TERREMOTO EN HAITI Una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. Provocó la muerte demás de 300.000 personas y 1.500.000 de damnificados.DÍA NACIONAL GASTRONÓMICOS Se conmemora desde 1946 el día del trabajador pizzero, pastelero, confitero, heladero y alfajorero.