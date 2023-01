"She Came to Me", con Peter Dinklage y Anne Hathaway, abrirá el Festival de Cine de Berlín

"She came to me", con Peter Dinklage y Anne Hathaway.

La comedia, con, inaugurará la edición de este año del Festival de Cine de Berlín (Berlinale), comunicaron hoy los directores del certamen., anunciaron el director artísticoy la directora generalLa película, que se proyectará fuera de competencia, se podrá ver en la capital alemana el 16 de febrero en la cita que abre la temporada de cine anual. Las producciones que formarán parte de las competencias se anunciarán el 23 de enero."She Came...", dirigida por Rebecca Miller, cuenta la historia de un compositor (Dinklage) que tiene un bloqueo creativo y es incapaz de terminar la partitura de una gran ópera con la que quiere volver a los escenarios. Siguiendo el consejo de su esposa (Hathaway), que antes había sido su terapeuta, va en busca de inspiración.Además de la ganadora del Oscar Hathaway ("Los miserables") y la estrella de "Game of Thrones" (Dinklage), el reparto incluye a la actriz ganadora de un Oscar("Mi primo Vinny"), la actriz("Cold War") y el actor("Amor sin barreras").El martes último, la Berlinale había anunciado que, proyecto de la argentina, formará parte del prestigioso mercado de coproducción del festival. Smirnoff ya había competido en 2010 por el Oso de Oro del certamen berlinés con su película "Rompecabezas".La semana pasada se anunció que la Berlinale recibirá 2,2 millones de euros extra, elevando su presupuesto a 12,9 millones.El apoyo del Gobierno alemán se da en un contexto de crisis mundial para la industria cinematográfica, que no logra levantar cabeza desde 2020 tras las restricciones por la pandemia.Junto con Cannes y Venecia, la Berlinale es uno de los principales festivales internacionales de cine y dada la actual situación sanitaria en Alemania, el certamen volverá a celebrarse sin restricciones.