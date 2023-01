Fernández afirmó que la "oposición no aprecia la democracia" y quiere "un país para pocos"

Albero Fernández en redes sociales.

Somos un pueblo maravilloso que habita una tierra que ofrece todo para un mejor futuro. Un futuro que ya empezó.



pic.twitter.com/p9g6dJ9jHi — Alberto Fernández (@alferdez) January 11, 2023

El presidente Alberto Fernández aseguró que desde hace tres años se están construyendo "los cimientos de un país que a todos y a todas incluya y que les permita desarrollar sus proyectos de vida" y criticó aEn un video que compartió a través de sus redes sociales, el mandatario amplió: "La Argentina de hoy trabaja para crecer. Brinda cada día más derechos, no los quita. Hace justicia social, no hace reuniones sociales con la Justicia. Construye el futuro, jamás critica los logros colectivos: los celebra"., escribió Fernández en su cuenta de Twitter.El video de dos minutos y 57 segundos comenzó con una frase del exmandatario Mauricio Macri en Madrid en octubre pasado, donde indicó que la Argentina "claramente, debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años"."¿Qué futuro puede tener un país que tiene un expresidente recorriendo el mundo diciendo que su pueblo es la sociedad más fracasada de los últimos 70 años?", expresó Fernández al respecto, tras escuchar esa frase de Macri a través de un teléfono celular.Luego, el mandatario, junto a la primera dama, Fabiola Yáñez y el hijo de ambos, Francisco en uno de los parques de la Quinta Presidencial de Olivos, señaló: "Mientras juego con Francisco, busco una respuesta, lo miro y no dejo de pensar en cómo será la Argentina en la que él crezca"."¿Fracasada la sociedad con la mejor salud pública del continente? ¿Con una educación pública que dio cinco premios Nóbel? ¿Fracasada la sociedad que juzgó y condenó a los genocidas? ¿Que recuperó la democracia al grito de 'Nunca Más' y la defendió para siempre? ¿Fracasada la sociedad que siempre estuvo a la vanguardia en derechos para todo el pueblo trabajador?", se preguntó.Y respondió: "Todos los días los hijos y las hijas de la patria hacen una mejor Argentina impulsados por la fuerza de nuestra historia, que es una historia de victorias colectivas, de sueños realizados, de justicia social, de orgullo nacional en todas partes del mundo".El video muestra distintas imágenes históricas como el voto femenino, el juzgamiento a las juntas militares, la decisión del expresidente Néstor Kirchner de bajar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla en el Colegio Militar, del aborto legal y gratuito, otras de su gestión y una del director y guionista Santiago Mitre con el actor Ricardo Darín y el reciente Premio Globo de Oro 2023 a la película 'Argentina, 1985', en la categoría 'Mejor Película en Idioma No Inglés'.Luego, en una imagen junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Estado manifestó: "Desde hace tres años construimos los cimientos de un país que a todos y a todas incluya y que les permita desarrollar sus proyectos de vida. Sobre estos cimientos del crecimiento económico y del desarrollo de las fuerzas productivas es que podemos proyectar nuevos horizontes".Y con otras imágenes de gestión prosiguió: "La Argentina de hoy trabaja para crecer. Brinda cada día más derechos, no los quita. Hace justicia social, no hace reuniones sociales con la Justicia. Construye el futuro, jamás critica los logros colectivos: los celebra"."Esta Argentina no deja a su pueblo a la deriva, le tiende la mano. Somos una sociedad solidaria y fraterna. Estamos orgullosos de esta Argentina que habitamos y que construimos cada día", añadió Fernández."Nos quieren desanimar los mismos que quieren adueñarse de la patria hablando de nuestra historia como un fracaso, los que no aprecian la democracia, los que quieren un país para pocos, sin salud pública, sin educación, con una Justicia que sirva a los poderosos y sin derechos para quienes trabajan", refirió, y adjuntó imágenes del intento de magnicidio de la Vicepresidenta, una fotografía de Macri con el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro y un video de la represión policial durante el gobierno de Cambiemos., siguió, junto con una imagen en que le da la mano al nuevo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, "y mi compromiso inalterable. Estoy convencido de que será un punto de inflexión que nos permitirá enfrentar cada día con más optimismo", añadió.Y completó: