11-01-2023 20:32 - MÚSICA

U2 regraba 40 de sus canciones y las compila en "Songs of Surrender"

La edición, curada y producido por The Edge, propondrá desde el 17 de marzo un nuevo viaje sonoro por clásicos como "With or without you", "One", "Beautiful Day" y "Sunday Bloody Sunday", entre otros.