Difunden recomendaciones para visitar los parques nacionales en el verano

Parque Nacional Nahuel Huapi, Bariloche. //foto Eugenia Neme

La Administración de Parques Nacionales (APN) dio a conocer recomendaciones a visitantes con el objetivo de py buscando generar nuevas formas de vínculo entre las personas, la naturaleza y el desarrollo humano, informaron.Desde el organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible indicaron que es necesario seguir las recomendaciones y normativas existentes para no generar impactos negativos en el ambiente y realizar actividades de forma segura para las personas.Entre las indicaciones se señala queen los parques nacionales; los visitantes que estén interesados endeben completar un registro y chequear el pronóstico del tiempo; además debensiempre yr, entre otras sugerencias.Desde APN señalaron que solo está permitidodonde existe cartelería indicativa sobre el uso responsable del fuego; en caso de que los visitantes recorranen auto deben transitarlos con precaución, ay acampar solo en los lugares permitidos.Los visitantes debenen caso de que quieran realizaren estas áreas, debido a que en algunas zonas las mismas están prohibidas, remarcaron desde el organismo.En losque cuentan con playas habilitadas, es importantedelimitada y prestar atención a lasLaestá permitida únicamente con motores 4 tiempos y 2 tiempos ecológicos, mientras que es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para todo tipo de embarcación.A su vez, se recomienda no ingresar al agua súbitamente teniendo el cuerpo caliente, ni inmediatamente después de haber ingerido alimentos.Tampoco está permitido ingresar acon cámaras, colchones inflables, colchonetas de agua o cualquier otro elemento inflable ya que las corrientes son peligrosas.Para los niños que utilizan elementos inflables, deberán hacerlo bajo la supervisión de un adulto, y en aquellos lugares en los que sus pies toquen el fondo del agua.Desde la Administración de Parque Nacionales indicaron que está, ya que son sólo para embarco y desembarco de pasajeros.En caso dedebe hacerse, siempre, fuera de las zonas de prioridad para nadadores de aguas abiertas delimitadas.Al navegar sólo está permitido descender en playas habilitadas, estando prohibido amarrar la embarcación, descender, hacer fuego y acampar.También se recomienda no arrojar piedras a las aves,evitar dañar la vegetación de la costa o pasar por arriba de los juncales yque cumplen una función específica en el ecosistema.Por último, se recomienda, ya que esta acción interfiere negativamente con los animales del lugar y obstaculiza su comunicación y la de los visitantes.