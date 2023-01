Se inauguró la muestra fotográfica de “Los Medios de la Guerra” en Bahía Blanca

Foto: Horacio Culaciatti.

La muestra fotográfica “Los Medios de la Guerra” se inauguró este miércoles por la mañana en Radio Nacional Bahía Blanca. La misma cuenta con material fotográfico inédito del archivo de la Agencia de Noticias Télam.y con la bienvenida del director de Radio Nacional Bahía Blanca, Damiano Shepherd.Zaragoza, tripulante del pesquero Narwal, relató cómo fue el ataque de los británicos y sus días como prisionero de los ingleses.De la Fuente dijo que cuando en alguna oportunidad le preguntaron si volvería a Malvinas contestó “ni en pedo. En aquel momento tenía 18 años, hoy si me tiro al suelo no me puedo levantar, ya no me pueden disciplinar y peso 30 kilos más…”.", agregó.También participaron de la inauguración la titular del bloque de concejales del Frente de Todos, Gisela Ghigliani, el consejero escolar Raúl Ayude y el responsable regional del ENACOM, Nicolás Bartolozzi.La muestra fotográfica se puede ver en Moreno 30 primer piso por los próximos 10 días de 8 a 19.