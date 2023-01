Defensa y política exterior

Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

Las políticas de Defensa y Relaciones Exteriores de un país deben marchar juntas, en realidad subordinada la primera a la segunda, si las cosas se desenvuelven pacíficamente. Es lo que ocurre en la Argentina, siendo estos dos ministerios los únicos que no tiene réplica a niveles provinciales porque definen de manera exclusiva el perfil de la Nación.En los últimos 20 años la acción política internacional de la Nación ha crecido de manera exponencial. Así lo manifiesta la vigencia de 336 instancias de cooperación bilateral del Ministerio de Defensa y las FFAA con 42 países, la que está compuesta por 188 acuerdos, 88 mecanismos de trabajo, 27 convenios de organismos científico-tecnológicos y 31 convenios suscriptos por la Universidad de la Defensa (UnDef). De tal modo fue consignado en el trabajo de relevamiento de archivos dispuesto por el Ministerio de Defensa encabezado por Jorge Taiana y efectuado por la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa a cargo de Francisco Cafiero.La “Guía de Acuerdos Bilaterales y Multilaterales de la Defensa y de las Fuerzas Armadas Argentinas” recientemente publicada da cuenta en una minuciosa recopilación del creciente vínculo de la Defensa argentina con diversos países, de lo hecho y lo vigente por diversos gobiernos argentinos. Ello contribuye a pulverizar el mito negativo del supuesto aislamiento de la Argentina que una derecha melancólica esgrime cada tanto para desalentar al país. En cambio éste, según apunta el secretario Cafiero sostiene 11 instancias de vinculación multilateral y 9 de representación en organismos internacionales científico- tecnológicos de la Defensa. La Argentina posee la ventaja, en un mundo densamente convulsionado por conflictos armados, crisis económicas y graves perturbaciones ambientales de estar situada en una zona libre de conflictos armados y guiarse por una “estrategia defensiva de carácter disuasivo, autónomo y cooperativo”.Gran cantidad de esos convenios se han firmado con los países limítrofes y vecinos, pero progresivamente la extensión de los mismos recorre una amplia geografía. El número mayor de acuerdos firmado con un país es con Chile (27), Brasil (24), Estados Unidos (15), España (14), Perú (11), Italia (9), Uruguay, Bolivia y China (7), Paraguay y Francia (6), Rusia (5), siendo el resto de unidades menores. Es de destacar que con el Reino Unido de Gran Bretaña solo se apuntan tres reuniones, dos de ellas en el mes de mayo de 2003 al finalizar la presidencia de Eduardo Duhalde y otra en la parte final del mandato de Mauricio Macri.Un caso especial se presenta con México con quién de firman dos memorándums de entendimiento en la materia en 2014 (gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) y el segundo en septiembre de 2021 con la presidencia de Alberto Fernández. El aislamiento defensivo de México comenzó a disminuir en relación a la Argentina con la intensa relación producida entre ambos gobiernos en los últimos años.Cierto es que los vínculos internacionales entre países en materia de Defensa no están limitados o solamente expresados por los acuerdos de entendimiento o los nexos en organismos multilaterales. La compra de armas, por ejemplo, aunque se vehiculice a través de empresas privadas pasa por el vínculo bilateral. Pero los acuerdos entre gobiernos no solamente legalizan prácticas sino que estimulan una línea de trabajo. Así Argentina sostiene con Chile y Perú, los Batallones para Fuerzas Multinacionales de Paz, “Cruz del Sur” y “Libertador don José de San Martín” respectivamente. En otro plano el Memorándum sobre Defensa firmado en mayo de 2007 entre Argentina y la República Popular China es considerado por éste último país como de gran importancia política.Las instancias de vinculación multilateral en materia de Defensa (entre las cuales se anotan la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, la Junta Interamericana de Defensa, la Conferencia de Ejércitos Americanos, el Centro Regional de la ONU para la paz en América Latina y el Caribe y la Zona de Cooperación del Atlántico Sur, entre otras), son territorios de cooperación y disputa. Quizás pueda, si se restablece la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), reconstruirse el Consejo de Defensa Suramericano (CDS). Son hechos y perspectivas de una política de Defensa cuyo pluralismo fortalece su autonomía.