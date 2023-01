Seis provincias registran focos activos de incendios forestales

Hay focos activos en Entre Ríos, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe.

En Santa Cruz, hay un foco "contenido" en El Chaltén, PN Los Glaciares (Bahía Témpano)

Los bomberos lograron contener o extinguir focos que hasta este martes afectaban Catamarca, Santa Cruz, Mendoza, Córdoba, San Luis y Neuquén

En Catamarca, el fuego fue "extinguido" en Pomán (Jarilla Pispa) y "controlado" en Fray Mamerto Esquiú (El Canal).

En Córdoba, hay un foco "contenido" en Cruz del Eje (La Higuera); al igual que en PN Ciervo de los Pantanos, en la provincia de Buenos Aires.

Las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe registraban este miércoles incendios forestales activos, mientras que los bomberos lograron contener o extinguir focos que hasta este martes afectaban Catamarca, Santa Cruz, Mendoza, Córdoba, San Luis y Neuquén, según el informe diario del Servicio Nacional de Manejo de Fuego (SNMF).Según indicó en su reporte diario el organismo, que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Corrientes es la provincia más afectada con focos "activos" en los departamentos de Ituzaingó (San Marcos), Loreto, Curuzú Cuatiá, Pueblo Libertador, La Cruz y Colonia Pando.También hay focos activos en Gualeguay (El Nuevo, El Asalto y San Antonio) y Federal (Encierra), Entre Ríos; en Ushuaia (De Marina, Lago Escondido), Tierra del Fuego; en Chalileo (Mitre), La Pampa; en Zárate (sin nombre 2), Buenos Aires; y en San Jerónimo (Puerto Aragón), Santa Fe.Asimismo, el informe indica que que en Catamarca, el fuego fue "extinguido" en Pomán (Jarilla Pispa) y "controlado" en Fray Mamerto Esquiú (El Canal).En Corrientes, donde hay más de una veintena de focos, las llamas están "contenidas" en Mercedes (Laguna Trin/Laguna Medina) e Ituzaingó (Ñupy 2); mientras que fueron "extinguidos" en Ituzaingó y Santa Rosa.Pero hay focos "controlados" en Concepción, San Roque, Esquina, Mocoretá, Duraznillo, Dpto. Capital, San Luis, Santo Tomé, Saladas, Paso de Los Libres , San Miguel y San Cosme.En cuanto a Entre Ríos, el SNMF informó que hay focos "controlados" en Gualeguay (La Vuelta), Federación (Charlie) y Concordia (El Duraznal); al tiempo que fue extinguido el que afectaba Victoria (Reinicio).Con respecto a Tierra del Fuego, un foco está "contenido" en Tolhuin (Carmen Vieja); al igual que en Pichi Mahuida (Ruta 251, Km 86), provincia de Río Negro, donde además hay incendios "controlados" en San Antonio (Campo Fabián Calabro) y Avellaneda (La Nicolasa), y otro "extinguido" en Bariloche.En tanto que en Santa Cruz, hay un foco "contenido" en El Chaltén, PN Los Glaciares (Bahía Témpano); al igual que Utracán (La Carreta), Curacó (Calvo), Toay (La Deodinda) y Lihuel Calel (Las Sierras), en La Pampa.Con el plan de contingencia acordado el año pasado, lograron contener el incendio de campos en cercanías de El Chaltén; por lo que resta terminar de apagar algunos sectores y hacer la custodia en los lugares más calientes.El incendio afectó unas 150 hectáreas ubicadas en la margen noroeste del Lago Viedma, en la zona conocida como Bahía Témpanos dentro del Parque Nacional Los Glaciares.El presidente del Aeroclub de El Chaltén, Leo Wosniak, en diálogo con Télam, confirmó que "el incendio está circunscripto" y que fue fundamental el apoyo del avión hidrante del SNMF, con la coordinación de Parques Nacionales, que llegó a la localidad y "pudo operar merced al tanque australiano de 100.000 litros, caños, bombas y mangueras que la comunidad colocó el año pasado".El emprendimiento, ubicado al lado de la pista del aeroclub y a unos 600 metros del agua, fue "realizado en un 80% por el sector privado" y acordado por distintos sectores ante la posibilidad del aumento de las temperaturas y de incendios en el bosque andino; "y lamentablemente se estrenó esta semana cuando comenzó el fuego a 20 ó 30 km de la localidad".Autoridades consultadas no confirmaron cómo se inició el fuego y si fue intencional o no; pero sí aseguraron que ya se había provocado otro incendio en la zona.Finalmente, Wosniak destacó "la importancia de contar con la infraestructura previa al inicio del fuego. Muchas veces el Servicio Nacional de Manejo del Fuego no puede operar porque no hay pistas cercanas con la capacidad de obtener agua cercana".Entretanto, la situación en Mendoza es similar, con un foco "contenido" en Gral. Alvear (Los Algarrobos) y otro "extinguido" en Gral. Alvear (El Molino).En Córdoba, hay un foco "contenido" en Cruz del Eje (La Higuera); al igual que en PN Ciervo de los Pantanos, en la provincia de Buenos Aires.Finalmente, el organismo precisó que hay un foco "contenido" en Dupuy (Estancia Valle Hermoso), San Luis; y otros "controlados" en San Lorenzo (Campo Timbó), Santa Fe; y Huiliches (Los Pinos), Neuquén.