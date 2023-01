Gordofobia: a través de una guía invitan a reflexionar sobre esta violencia

"Generación de redes y lectura" para deconstruir la gordofobia

Activistas y artistas gordas pidieron comenzar "de a poco a reflexionar, generar redes y leer material" para "deconstruir" el discurso gordofóbico.



"En general, nadie tiene que estar luchando por conseguirlo, pero las personas gordas como parte de una minoría tenemos que enunciar que queremos un trato digno por parte de la sociedad y creo que los prejuicios que operan imposibilitan vivir una vida plena", dijo a Télam Jimena Carol, actriz y activista gorda.



Carol explicó que "cuando vos estás siendo hostigado continuamente, violentado, separado y señalado por un montón de cosas que tienen que ver con habitar el cuerpo gordo, es muy probable que no puedas tener una vida plena".



Por eso, señaló que la deconstrucción de los discursos gordo odiantes no surge "desde la nada", sino que "para generar un cambio hay que romper con un montón de cosas que traemos desde hace años como sociedad".



"Es como ir picando de a poco una pared para que empiece a debilitarse, son cosas que de a poco se van desarmando", agregó.



Por su parte, Mercedes Estruch, activista de la diversidad corporal y coordinadora de la organización AnyBody, señaló que la gordofobia opera "jerarquizando a las personas por cómo se ven y por el cuerpo que tienen, entonces opera con la vinculación que tenemos con los otros, a nivel social, interpersonal e intrapersonal".



Estruch sostuvo que no se pueden sortear hechos de discriminación sin que afecten a las personas, por lo que instó a "intentar ser lo más reflexivo posible sobre esas situaciones que nos atraviesan".



Como ejemplo, mencionó preguntarse de dónde vienen esos comentarios o no asociar cuerpos gordos con la enfermedad y a los cuerpos flacos con la salud, ya que "bajo esos pretextos se ha fomentado y se ha apañado la discriminación y la exclusión de las personas".



Para comenzar a deconstruir el discurso gordofóbico, sugirió "empezar de a poco, como podamos, atender estas reflexiones, donde no se tome lo que se nos dice que tenemos que ser como verdad absoluta".



"Empezar a rodearse de gente que está haciendo el mismo proceso, generar redes, nada se hace solo, sola o sole, siempre las redes son necesarias", dijo y agregó: "leer material que nos de fundamentos sobre esta perspectiva y seguir páginas en las redes que fomenten esta información".