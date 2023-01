Para Ubeira "no hay voluntad investigativa" del intento de asesinato a Cristina

"La Justicia Federal es hostil", aseguró uno d elos abogados de Cristina Kirchner.

Juan Manuel Ubeira, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner,y aseguró quepor parte de la magistrada que instruye en el expediente, María Eugenia Capuchetti."Naturalmente la Justicia Federal es hostil sin duda a cualquier interés que tenga que ver con nuestra representada. No nos preocupa una suspensión en particular,, señaló Ubeira en declaraciones para El Destape Radio., detenido y procesado como partícipe secundario del intento de homicidio de la vicepresidenta, prevista para el martes, volvió a ser postergada para el 31 de enero a pedido de su defensa, según informaron fuentes judiciales.La nueva postergación se originó en un planteo de la defensa de Carrizo, que reclamó que el acto procesal fuera encabezado por Capuchetti, "jueza natural" de la causa, quien el lunes último inició su licencia por vacaciones.Además,Esta semana, el juzgado federal 5 es subrogado por el magistrado Julián Ercolini y luego serán otros los magistrados que se hagan cargo de la instrucción, hasta que Capuchetti vuelva el 31 de enero de sus vacaciones.Para ese día está previsto el llamado a indagatoria para Carrizo, y la jueza deberá también responder a esta nueva recusación planteada por la querella de la vicepresidenta., expresó Ubeira en referencia al segundo pedido de recusación presentado por su querella.Este segundo pedido se originó luego que la semana pasada se conociera públicamente que la jueza tiene un trabajo de "Investigadora Senior" en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), a cargo del Ministerio de Seguridad porteño.Ubeira indicó que "existen dudas y verdaderas sospechas sobre el rol de la policía de la Ciudad (que depende del Ministerio de Seguridad de CABA) en la previa al atentado" contra la mandataria.Según el abogado, l"Es llamativo que la jueza está recibiendo dinero de la gente a la que tiene que investigar. Tendría que haber manifestado ese vínculo antes de tomar la causa", señaló.Por otro lado, el abogado calificó de "provocación" la designación de Ercolini como juez subrogante de la causa, dada su participación en el viaje a Lago Escondido que realizó en octubre pasado junto con otros magistrados, funcionarios porteños y directivos del grupo Clarín."Todo es un lodazal, todo es horrible, no hay nada que cierre con nada., apuntó UbeiraEl letrado se refirió al juicio político a la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores y estimó que el pedido de remoción "tiene elementos probatorios de sobra"."Muchos dicen que los números (en el Congreso) no dan como para conseguir la destitución de los ministros de la Corte, pero lo importante es exponer el hecho. Después lo que la sociedad y sus representantes hagan corre por cuenta de cada uno. En Argentina estamos viviendo un nuevo Plan Cóndor, con otros formatos y otras características. Por eso hay que despertar a la gente", puntualizó Ubeira.