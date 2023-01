Carlos Alcaraz jugará el Argentina Open 2023

Foto: Prensa Argentina Open.

Nos vemos pronto 🇦🇷! Deseando jugar el @ArgentinaOpen 🙌🏻 https://t.co/7cPpiw04xB — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 11, 2023

SÍ. ES REAL. JUEGA CARLITOS.



🔥 EL NÚMERO 1 DEL RANKING JUGARÁ EN ARGENTINA 🔥



Y vos podés venir a verlo:

👉🏻 https://t.co/UjJmw7werx pic.twitter.com/9dM5tNZQex — Argentina Open (@ArgentinaOpen) January 11, 2023

El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo en el ranking ATP, confirmó este miércoles su presencia en el Argentina Open, que se realizará del 11 al 19 de febrero en Buenos Aires."Tengo muchas ganas de empezar este año mi temporada en Buenos Aires, disputando un torneo histórico que han conquistado grandísimos campeones", señaló el tenista español, de 19 años, en el comunicado difundido por la organización del torneo.Alcaraz, de 19 años, es la gran promesa del tenis mundial, que lidera el ranking global desde septiembre de 2022 luego de haber ganado el US Open.Al respecto, el nacido en Murcia reflexionó: “Llegar al número uno del mundo es el sueño de cualquier niño que empieza a jugar al tenis. Es una sensación indescriptible y espectacular”. Además, en su palmarés se encuentran dos Masters (Madrid y Miami) y dos ATP 500 (Río de Janeiro y Barcelona).Su objetivo para esta temporada es claro: “Intentar mantener el nivel de 2022 y seguir mejorando, tanto a nivel tenístico como a nivel mental. Sé que no será fácil, pero me gustan los retos y espero estar preparado”, comentó.Alcaraz es entrenado por su compatriota Juan Carlos Ferrero, ex Nº1 del mundo, quien jugó y fue campeón en el Argentina Open, en 2010. “Me ha contado alguna vez lo caluroso que es el público allí”, dijo.Por último, el campeón en La Gran Manzana eligió los dos partidos que mejor jugó en su carrera.“El partido ante Sinner en los cuartos de final del US Open fue una batalla tremenda, con un nivel de tenis espectacular por parte de ambos. La victoria ante Djokovic en las semifinales de Madrid también podría estar también entre los mejores”.Alcaraz se suma a los ya confirmados Lorenzo Musetti, Dominic Thiem, Cameron Norrie y Diego Schwartzman como principales figuras del torneo que tendrá lugar en el Buenos Aires Lawn Tennis Club del 11 al 19 de febrero.Martín Jaite, director del Argentina Open ATP resaltó al respecto: "Es un honor y una gran noticia para el deporte argentino tener a Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, jugando nuestro torneo. La edición 2023 va a ser imperdible".