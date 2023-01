Alcohol Cero: "toma de conciencia" y tendencia a un "cambio cultural" en la sociedad

La ley de Alcohol Cero al Volante fue aprobada en diciembre en la Legislatura bonaerense / Foto archivo.

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, afirmó este miércoles que se observan “indicadores esperanzadores” de que está en marcha “un cambio cultural” en la sociedad, al referirse a los controles de alcoholemia que están realizando en distintos puntos de la provincia, tras comenzar a regir la Ley de Alcohol Cero al volante.“Está vigente la Ley en la provincia de Buenos Aires con muchísimos controles, pero creo que lo más destacable del Alcohol Cero al día de hoy no es tanto ni la ley ni los controles sino el debate en la sociedad y la toma de conciencia”, expresó D'Onofrio.En declaraciones a Télam Radio, subrayó que se encuentran “muy esperanzados” al observar “algunos indicadores que podrían dar la razón de que comienza a haber una disminución en las infracciones por consumo de alcohol y esto es debido a la toma de conciencia de la sociedad”.“Al no existir ese 0,5 (gramo de alcohol en sangre) que se prestaba a la especulación, o que cada organismo lo asimila de manera diferente, hoy hay un fuerte debate en la sociedad y esto, obviamente, va a generar un cambio cultural que es lo que estamos buscando”, expuso.La ley de Alcohol Cero al Volante fue aprobada en diciembre en la Legislatura bonaerense, pero se promulgó el jueves pasado al ser publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires Entre sus puntos principales,con el objetivo de salvar vidas y evitar siniestros.Por otra parte, el ministro ponderó la articulación que existe "con todas las agencias federales, más la AFIP y la Aduana”, que vienen realizando en el territorio provincial, y que en este verano, en particular, tiene una gran circulación de vehículos.“Estamos trabajando en unpor ejemplo con los camiones que van excedidos de peso. Un camión que va excedido de peso no sólo es inseguro porque no frena ni dobla de la misma manera, rompe todas las rutas y además, todo lo que va por encima de la carga permitida va en negro”, puntualizó.Dijo que eso es "coordinación de todos los efectores" y"Esto se tiene que enmarcar en una política nacional, no puede ser que las rutas argentinas sean tierra de nadie y mucho menos el trabajo de todos los argentinos que en negro se lo terminen llevando cuatro vivos", comentó.En cuanto al, sostuvo que la gestión porteña “está más puesta en una declamación política, una campaña política que poco ayuda a los argentinos en general y a los porteños en particular”.“Un jefe de Gobierno que lo único que hace es obstruir sistemáticamente cualquier puente de diálogo, como por ejemplo la cuestión del transporte público, que ya deberíamos haber conformado hace mucho tiempo lay la Ciudad es la única que no ha designado a sus representantes", dijo al referirse a Horacio Rodríguez Larreta.Agregó que, "tanto la Provincia como la Nación" ya destinó representantes para ese fin, y advirtió de la importancia de la conformación de ese organismo "para discutir el mejoramiento del transporte en la zona del AMBA que es bastante conflictiva la día de hoy”.