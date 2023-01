Caos en aeropuertos de EEUU después de que una falla informática paralizó los vuelos

Falla informática en los vuelos en EEUU.

que se reanudaron después de un par de horas, en un incidente que provocó demoras y aglomeraciones en los aeropuertos.La FAA ordenó paralizar todas las salidas de aviones desde Estados Unidos a partir de las 7 (las 9 de Argentina) y avisó en Twitter que las salidas quedarían suspendidas hasta las 9 para "permitir que la agencia valide la integridad de la información de vuelo y seguridad", informó la agencia en un comunicado.Posteriormente, en declaraciones al medio local CBS News,Finalmente, la prohibición se levantó poco antes de las 9."Las operaciones normales de tráfico aéreo se están reanudando gradualmente en Estados Unidos luego de una interrupción nocturna del sistema de Notificación a Misiones Aéreas (Notam) de la FAA que brinda información de seguridad a las tripulaciones de vuelo", informó la FAA.Para esa hora,La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que no había evidencias de que se tratara de un ciberataque, aunque remarcó que el presidente, Joe Biden, "pidió al Departamento de Transporte que realice una investigación completa sobre las causas" del incidente.Antes de salir de la Casa Blanca para acompañar a su esposa al médico, Biden dijo que estaba en contacto con el secretario de Transporte, Pete Buttigieg: "No saben cuál es la causa. Pero estaba hablando por teléfono con él (...) Les dije que me informen directamente cuando se enteren", dijo el mandatario."Las aeronaves aún pueden aterrizar de manera segura, solo que no despegan en este momento. No saben cuál es la causa, esperan que en un par de horas tengan una buena idea de qué lo causó y responderán en ese momento", agregó.Según CBS News, cuando se le preguntó a Biden si había alguna evidencia de un ataque cibernético, respondió:Por su parte, Buttigieg dijo en un tuit que estaba en contacto con la FAA y monitoreaba la situación."La FAA está trabajando para resolver este problema de manera rápida y segura para que el tráfico aéreo pueda reanudar las operaciones normales y continuará brindando actualizaciones", agregó el ministro.El sistema afectado por la interrupción, llamado Notice To Air Missions, se utiliza para transmitir información a las tripulaciones sobre riesgos, desarrollos en los aeropuertos y otros datos relevantes.