Un grupo paramilitar ruso anunció que controla la estratégica ciudad de Soledar

El grupo Wagner

Los ataques son realizados por el grupo paramilitar ruso Wagner. Foto archivo: AFP.

Los combates entre las fuerzas ucranianas y rusas continuaban este miércoles, aseguró el Ministerio de Defensa de Rusia, horas después de que el grupo paramilitar ruso Wagner informara que ya controla esa estratégica ciudad en territorio de Ucrania.. Las fuerzas rusas están atacando los bastiones enemigos. Fuerzas de asalto están luchando en la ciudad", precisó el Ministerio en un comunicado. Las tropas de Rusia llevan varias semanas intentando conquistar esta pequeña ciudad de la región de Donetsk.Horas antes, el grupo de mercenarios Wagner había reivindicado el control de la ciudad ucraniana, escenario de intensos combates, pero Kiev desmintió el hecho mientras Moscú había pedido "no apresurarse" a declarar una victoria en esa localidad."Las unidades de Wagner tomaron el control de todo el territorio de Soledar", dijo, a través de su servicio de prensa en redes sociales, agregando que persistían combates en el centro de la localidad.Es una, donde brindaron apoyo a las fuerzas separatistas de Lugansk y Donetsk, además de varios conflictos alrededor del mundo, incluyendo las guerras civiles de Siria, Libia, Centroáfrica y Mali.Soledar, antaño conocida por sus minas de sal, está situada cerca de la ciudad de Bajmut, que las tropas rusas intentan controlar desde hace meses.Una eventual conquista rusa de Soledar significaría una simbólica victoria militar para Moscú, después de varios reveses en el terreno de combate desde septiembre."No hay que apresurarse. Esperemos las declaraciones oficiales", dijo a la prensa el, pero añadió que había "una dinámica positiva en el avance" de las fuerzas rusas.Prigozhin publicó una imagen de sí mismo en uniforme militar junto a mercenarios de Wagner, aunque no precisó el lugar donde fue tomada.La agencia estatal rusa RIA Novosti publicó otra fotografía del empresario con hombres armados y dijo que se había tomado en las minas de sal de Soledar, pero el ejército ucraniano desmintió inmediatamente estas informaciones y aseguró que la ciudad "era, es y siempre será ucraniana". "No es cierto" que Prigozhin se encuentre en el interior de las minas de sal, añadió.Según Prigozhin el ataque sobre Soledar fue ejecutado "exclusivamente" por unidades de esa fuerza paramilitar, cuya influencia ha ido aumentando desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022.El" en Soledar. "Todo está completamente destruido (...) Soledar está cubierta de cuerpos de los invasores y lleva las cicatrices de las explosiones", dijo el líder ucraniano. En su video, este martes a la noche, el mandatario dio cuenta de una "situación difícil" en la región de Donetsk, sin mencionar Soledar.Elen Soledar en los últimos cuatro días y buscaban "muy probablemente rodear Bajmut desde el norte" y "perturbar las líneas de comunicación ucranianas".