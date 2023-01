El gobierno de Lasso afirmó que combate cualquier forma de corrupción

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador. Foto: archivo.

en respuesta a la denuncia de un informe periodístico que señala a un cuñado del presidente Guillermo Lasso como parte de una organización que operaba ilegalmente en empresas del estado."El Gobierno Nacional, desde el inicio, ha sido tajante y claro: no tolera ni tolerará ninguna forma de corrupción. De absolutamente nadie", señaló un comunicado difundido por la Secretaría de la Presidencia.Agregó el texto que el Ejecutivo "contribuye y siempre contribuirá con cualquier proceso investigativo, con la transparencia que lo caracteriza" y destacó que justamente"Por eso el Gobierno ratifica su principio fundamental de lucha contra la corrupción y respeta el estado de derecho en el que se presume la inocencia de todas las personas hasta que un juez determine lo contrario", concluyó el texto.El pronunciamiento fue casi en paralelo a la decisión de la Fiscalía General del Estado (FGE) de abrir una investigación preliminar por unaEl medio digital La Posta difundió un audio que involucra a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso. La Fiscalía no reveló nombres de los involucrados, pero sí otros medios de Quito y Guayaquil."Danilo Carrera rechaza tajantemente la inaudita acusación de estar `...a la cabeza de una estructura de corrupción en las empresas públicas` o aquella otra de decidir ´...quién trabajaba para el Estado y quién no`", afirmó una carta enviada al medio.