Efemérides del 11 de enero

- ALUMBRADO PÚBLICO. En la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, se inaugura el primer servicio de iluminación pública eléctrica del país. Una usina instalada detrás de la Casa de Gobierno bonaerense suministró energía a una torre de 50 metros con seis lámparas de 4.600 bujías cada una instalada en la Plaza San Martín.- ARTEMIO GRAMAJO. A los 76 años muere en Buenos Aires el coronel santiagueño Artemio Gramajo, creador del “Revuelto Gramajo” de papas fritas, cebolla, huevo y jamón cocido, uno de los platos más populares del país. Ideó el plato en la cocina de la Casa Rosada, cuando se desempeñaba como edecán militar del presidente Julio Argentino Roca.El “Revuelto Gramajo” tiene ahora una serie de variantes con más ingredientes, como el ají morrón y las arvejas.- RIVER 3 BOCA 3. River Plate y Boca Juniors empatan 3-3 en el “Gasómetro” de San Lorenzo de Almagro, un clásico que pasó a la historia del fútbol argentino porque por primera vez se dispuso en un estadio un recinto exclusivo para la asistencia de mujeres.- MONA JIMENEZ. Nace en la ciudad de Córdoba el cantante y compositor Juan Carlos “La Mona” Jiménez, máximo exponente del cuarteto quien lleva ganados cinco premios Konex. Vendió más de 35 millones de discos.- CAMPAÑA ANTITABACO. El Gobierno de Estados Unidos presenta un informe oficial sobre los daños a la salud que causa el consumo de tabaco y lanza una campaña para combatirlo luego de décadas de haber tolerado y a veces fomentado el hábito de fumar.- ANDRÉS C. MARTINEZ. Nace en Buenos Aires el músico y compositor Andrés Ciro Martínez, quien fue vocalista y líder de la banda de rock Los Piojos. Desde 2009 lidera al grupo Ciro y los Persas.- DEBUTA VIRUS. En el Club Universal de la ciudad bonaerense de La Plata, toca por primera vez la banda de rock Virus, liderada por Federico Moura. Comenzó así la exitosa carrera que convertirá a la banda en una de las más influyentes en la Argentina y el resto de Sudamérica.- ROCK IN RÍO. Comienza en la ciudad brasileña de Río de Janeiro la primera edición de Rock in Río, que pasó a llamarse “el festival más grande del mundo”. En un predio de 250.000 metros cuadrados llamado “Ciudad del Rock”, más de un millón de personas vieron en escena a Queen, AC/DC, Yes y Iron Maiden, entre otras grandes bandas.- JUAN G. FUNES. A los 28 años muere en Buenos Aires, a causa de una enfermedad del corazón, el exfutbolista Juan Gilberto Funes, delantero de River Plate que se convirtió en ídolo “millonario” al marcar ante el América de Cali colombiano el gol decisivo para la obtención de la Copa Libertadores de 1986.1996 - TATO BORES. A los 70 años muere en Buenos Aires el actor y humorista Tato Bores (Mauricio Borenzstein), recordado por sus monólogos de humor político en la televisión. Apodado “el actor cómico de la Nación”, trabajó en 19 películas y en una infinidad de ciclos televisivos y obras teatrales. Fue declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1992.2007 - J. K. ROWLING. En la ciudad escocesa de Edimburgo, la escritora y guionista británica Joanne Rowling, más conocida como J.K. Rowling, termina de escribir Harry Potter y las reliquias de la muerte, el séptimo y último libro de la saga del joven mago. La saga de Harry Potter se convirtió en un éxito mundial en ventas y fue llevada al cine.2015 - LIONEL MESSI. En la ciudad suiza de Zurich, el astro argentino Lionel Messi recibe su quinto Balón de Oro como mejor futbolista del mundo. "Es un momento muy especial estar acá otra vez después de dos años mirando cómo Cristiano (Ronaldo) lo ganaba", declaró. Messi lleva ganados siete trofeos que cada año otorga la revista francesa France Football.