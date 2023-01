La nueva película de Coppola, sumida en un "caos"

Francis Ford Coppola nuevamente en apuros.

La próxima película de, se encuentra a la mitad de rodaje y la situación de la producción es un "caos", con técnicos que abandonan el set y un financiamiento que hace dudar si podrá ser finalizada, publicaron medios de comunicación estadounidenses.Uno de ellos es The Hollywood Reporter, que se hizo eco de una fuente de la producción que dijo que, financiado del propio bolsillo del director de "El padrino" (1972).El mismo medió publicó que en la última semana,en la primera parte de diciembre.. "Apocalipsis Now" (1979) sufrió cambios de elenco y desapariciones de actores faltando tomas, mientras que la recordada primera parte de "El padrino" tuvo innumerables inconvenientes, muchos de los cuales fueron retratados en la serie de Showtime "The Offer", basada en las memorias del productor Albert S. Ruddy."Megalopolis" lleva cerca de dos décadas desde que Coppola la plasmó en papel, y ahora que por fin pudo comenzar su producción se conoció que estará centrada en una versión post-distópica de Nueva York, donde un arquitecto busca reconstruirla luego de ser arrasada por un desastre devastador para convertirla en una ciudad utópica.Sin embargo, su visión entrará en conflicto con la del corrupto y conservador alcalde, que se pondrá el objetivo de destruir los planes y la reputación del protagonista mediante agravios y manejos con el crimen organizado local.En ese sentido, se sabe que, ya que como comentó el propio realizador en declaraciones a la prensa,Cuando se conoció en febrero pasado que se haría cargo económicamente de la película, el cineasta -que ya había tenido dificultades para solventar proyectos anteriores- explicó en diálogo con la revista GQ queGanador de dos Palmas de Oro del Festival de Cannes, Coppola contó con pesar que la reacción de los ejecutivos más importantes de Hollywood cuando les presentó "Megalopolis" fue la misma que tuvo cuando propuso "Apocalipsis Now" tras haber ganado cinco Oscars y "siendo el director número uno"., agregó en esa ocasión.Coppola, que además se desempeña como productor a través de la compañía American Zoetrope -fundada en 1969 junto a su amigo y colega George Lucas- mencionó que "sabía que 'Megalopolis' -una más en su haber de ambiciosas producciones- sería más difícil de financiar cuanto más personal la hiciera y más cercana a un sueño suyo".Coppola reunió un elenco estelar para el proyecto, incluidos