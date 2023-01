Impulsan el correcto uso de sillas infantiles para reducir los riesgos en siniestros viales

El SRI divide en cinco grupos el tamaño y formato de las sillitas infantiles, según la edad, peso y tamaño de los menores //Foto Prensa.

Los tipos de sillitas

Durante 2022, sólo tres de cada 10 menores de 10 años circulan en los vehículos con la protección adecuada //Foto Prensa.

Uso correcto

Campañas y acciones oficiales

Las autoridades nacionales consideran a la seguridad vial como un tema de salud pública, por lo que impulsan el uso correcto de sillas infantiles, que reducen entre un 50 y 70% las probabilidades de consecuencias mortales en un siniestro vial, en un contexto donde solo tres de cada diez menores de 10 años circulan en el país con la protección adecuada, se informó.), señaló a Télam que "la seguridad vial es un tema de salud pública, por eso impulsamos el uso correcto de la sillitas del sistema de retención infantil que reduce las probabilidades de consecuencias mortales ante un siniestro vial"."Qué la seguridad vial sea hoy un tema tan central como pueden ser otros, nos parece que ha sido un cambio absolutamente inédito y creemos muy favorable, porque la realidad es que", precisó.El uso del, también conocido como sillitas infantiles,ante un siniestro vial y es la forma más segura y obligatoria de trasladar a niñas y niños menores de 10 años, según su peso y tamaño, y siempre en los asientos traseros, según un informe de la Dirección de Estadística Vial y la Dirección Nacional de Observatorio Vial.Según el estudio,en hechos viales durante elfrente al 4% de igual período de 2021.Siempre según el Observatorio Vial,A la hora de elegir y usar lass, hay que tener en cuenta la edad, el peso y la altura (y corroborar que esté homologado).El SRI divide en cinco grupos el tamaño y formato de las sillitas infantiles, según latal como lo establece la Ley Nacional de Tránsito.Los dos primeros se denominan, que es para bebés recién nacidos y hasta los 6 meses de edad, o 10 kilos de peso, y "Grupo 0+", para bebés de 0 a 15 meses hasta 13 kilos.En este grupo, el SRI se coloca en sentido inverso a la marcha del vehículo, para proteger el cuello y la columna vertebral del menor.Por su parte , el" esta destinado a menores de 1 a 4 años o de 9 a 18 kilos. Estas sillas se colocan mirando hacia adelante, en el sentido de la marcha del vehículo.El, es para niños y niñas de 4 a 6 años o de 15 a 25 kilos. Este sistema solo se puede utilizar en vehículos que tengan cinturones de tres puntos.Mientras que, el ", es el indicado para menores de 6 a 12 años o de 22 a 36 kilos. También conocido como "booster", protege a niñas y niños que no llegan 1,50 metros de altura.Respecto de la colocación correcta en el vehículo, los adultos deben mover el SRI una vez sujetado y el margen de movimiento no debe superar los 2,5 centímetros, recomienda el informe.También es importante asegurarse que el SRI no tenga contacto con el asiento delantero y siempre hay que retirar el apoyacabeza.A su vez, es recomendable que las y los niños viajen con ropa liviana para que no interfiera con el correcto ajuste del arnés del SRI.Roque reseñó a Télam quese realizó la "por la cual se facilitaron sillas infantiles por 48 horas a 2.100 niñas y niños que viajaban a la Costa sin estar sujetados correctamente."A su vez, se les brindó una capacitación en el mismo momento y se les dio la posibilidad de ir con un sistema retención infantil y seguro en ese traslado de verano", detalló la funcionaria.La ANSV también trabajó junto apara generar un traslado seguro para los más chicos, implementando el uso dede distintas jurisdicciones.Por ejemplo, entregó sillitas infantiles para que sean utilizados por taxis en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario; taxis y remises en la localidad fueguina de Ushuaia; colectivos de transporte público en la ciudad de La Rioja; colectivos, taxis y remises en la localidad bonaerense de Mercedes y de Villa Mercedes, en San Luis."Asimismo seguimos trabajando en un programa en las, donde la familias, al retirarse de la maternidad con su hijo su hija recién nacida, lo hacen con un sistema de retención infantil en comodato, como una manera de comenzar los cuidados de los traslados desde el inicio de la vida", agregó la asesora de la ANSV.Por otro lado, desdeestá disponible unpara equipos delpública destinado a todos los médicos clínicos, pediatras, enfermeros, terapistas y otros profesionales como ser educadores para la salud, agentes sanitarios indígenas, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros."Dos áreas en la que trabaja mucho la agencia es, por un lado en la difusión de que los sistemas de retención infantil son la forma segura para el traslado de niños niñas y adolescentes, a través de infografía y, por otro lado, a través del acceso a distintos efectores de salud que son quienes llegan a una población mas extensa", precisó.Otro espacio muy importante para la Agencia fue "la mesa coordinadora deldónde estuvimos sumando nuestro aporte y nuestra mirada para trabajar en la protección a las personas gestantes y a los niños y niñas durante sus primeros años de vida", añadió.