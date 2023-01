La llegada de turistas extranjeros al país creció el 320 por ciento

El 12,9% de los arribos se produjo por vía fluvial/marítima / Foto: Cristian Urritia.

Turismo internacional: en noviembre de 2022 se estimaron 206,5 mil partidas y 199,9 mil arribos por vía aérea: 118,3% y 320,3% más que en el mismo mes de 2021, respectivamente https://t.co/J4SKANsskn pic.twitter.com/ljttqBJrBD — INDEC Argentina (@INDECArgentina) January 10, 2023

El movimiento del turismo internacional registró en noviembre una suba interanual de 320,3% en relación con la llegada de extranjeros, luego de que se registrara el ingreso de 199.900 personas por vía aérea internacional, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).En los once meses transcurridos del año, se alcanzaron 1,49 millones de llegadas de turistas no residentes, una suba de 975,7% respecto del mismo período del año anterior.En su mensual Encuesta de Turismo Internacional (ETI), que se emite a dos meses de cerrado el período, el organismo precisó que la cantidad de turistas que ingresaron en noviembre por todas las vías de acceso al país fueron 438.000De esa cantidad, el 45,6% no residentes arribaron a Argentina a través de la vía aérea, el 41,5% utilizó la vía terrestre y el 12,9% restante llegó por vía fluvial/marítima.Los principales países emisores fueron Uruguay, con 19,6%; Chile, con 17,2%; y Brasil, con 16,4%; que en conjunto representaron el 53,1% del total del turismo receptivo.Las salidas de turistas argentinos al exterior totalizaron los 450,3 miles por todas las vías internacionales."En noviembre, se registró un saldo positivo de 116,8 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado fue debido a un saldo positivo de 129,1 miles de excursionistas, que logró compensar un saldo negativo de 12,3 miles de turistas", señaló el Indec.