En la Legislatura porteña proponen que haya baños sin distinción de género

Un proyecto presentado en la Legislatura porteña plantea la incorporación de baños sin distinción de género en todos los pisos del edificio para adaptar las instalaciones al cumplimiento de una ley sancionada en 2012, que promovió el ejercicio pleno de los derechos de las personas LGBTIQ+ y la prevención de situaciones de discriminación.La propuesta está impulsada por Ramiro Rendo, una persona trans que trabaja en el despacho de la legisladora del Frente de Todos Laura Velasco, y formará parte de los primeros temas queSegún se explicó, la iniciativa apunta a que la Legislatura porteña cuente con un sanitario sin distinción de género por piso en todos los edificios que dependen de la institución, entre los cuales está la sede principal en la manzana de Perú, Diagonal Sur e Hipólito Yrigoyen, a metros de la Plaza de Mayo, en donde trabajan cientos de personas e ingresan otras tantos a diario.En rigor, en el segundo piso del Palacio Legislativode los despachos cercanos, y la intención de esta nueva instancia apunta a darle institucionalidad a la instalación de los sanitarios a través de un proyecto que tenga una aprobación en el recinto.Consultados por Télam, desde la vicepresidencia primera que conduce el diputado de Juntos por el Cambio Emmanuel Ferrario indicaron que no tenían conocimiento del “baño mixto” ni de la propuesta para los sanitarios sin distinción de género y optaron por no dar detalles acerca de la postura que adoptarán durante el tratamiento del tema y al momento de la votación.En diálogo con Télam, Rendo contó que vivióen la Legislatura, donde trabaja desde hace más de tres años, cuando iba al baño de varones, lo que le “hizo pensar en que había que hacer algo” para frenar esos episodios y que no se repitieran con ninguna otra persona.Por ello, propuso que los baños “puedan ser utilizados tanto por aquellas personas cuya identidad de género se encuentra por fuera del binarismo de género varón-mujer, como por aquellas que no se sientan cómodas con el uso de baños con distinción de género”.Pero también, remarcó, para dar cumplimiento a leyes y normativas que fueron aprobadas por los diputados y las diputadas de la Ciudad de Buenos Aires vinculadas a políticas públicas que den garantíaEn ese sentido, está la ley 4376, del 2012 sobre Política Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas LGBTIQ+, que en uno de sus artículos destaca la implementación de acciones para prevenir situaciones “problemáticas y discriminatorias de los derechos”.También, la ley nacional 26.743 de Identidad de Género que contempla “el derecho al trato digno, debiéndose respetar la identidad de género adoptada por las personas y el nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad, con tan solo su requerimiento, tanto en los ámbitos públicos como privados”.“Actualmente, los baños de la Legislatura porteña no están adaptados de acuerdo a las leyes ya mencionadas, ya que se encuentran diferenciados de forma binaria, dejando por fuera a aquellas personas cuya identidad o expresión de género rompe con ese sistema binario”, sostuvo Rendo.“En reiteradas ocasiones, hemos vivido situaciones de discriminación en baños de la Legislatura por el mismo hecho de no reconocernos ni como varones ni como mujeres, no respetándose así el trato digno que deberíamos recibir”, expresó.