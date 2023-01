Los padres de Fernando convocaron a una "oración interreligiosa" y a una "colecta solidaria"

Los padres de Fernando frente a los tribunales de Dolores / Foto: Diego Izquierdo.

Los padres de Fernando Báez Sosa convocaron para el próximo 18 de enero, al cumplirse tres años del homicidio de su hijo, a una "oración interreligiosa" y a una "colecta solidaria" en la ciudad de Dolores para convertir el "profundo dolor por la ausencia" en "solidaridad y ayuda para los demás, como él querría".Tras finalizar la séptima audiencia del juicio, Graciela Sosa Osorio y Silvino Báez leyeron un comunicado para difundir el acto y pidieron a las personas que participen que concurran con "un alimento no perecedero o útiles escolares que serán destinados a distintas entidades"., expresó la madre de Fernando, quien añadió: "El encuentro será en el anfiteatro de la ciudad de Dolores a las 19. Los invitamos a colaborar ese mismo día con una colecta solidaria acercando un alimento no perecedero o útiles escolares que serán destinados a distintas entidades".La mujer afirmó que quiere"Esperamos contar con su presencia, agradecemos a quienes puedan venir a acompañarnos en ese día de profunda tristeza para nosotros. Cada vez más nos acercamos a esa justicia que necesitamos por Fer para que finalmente él pueda descansar", aseguró.Graciela agregó que"Quiero que me vengan acompañar, por favor les pido, ese día va a ser muy doloroso para nosotros porque el tiempo se detuvo para siempre en esa fecha. Trataremos de convertir ese día de dolor en amor y hacer lo que a él le gustaba que era ser solidario y ayudar a los que necesitan", dijo.En tanto, la mamá de la víctima se refirió a los chats de los imputados tras el homicidio y sostuvo que "los testimonios son muy fuertes" ya que su "hijo había fallecido y ellos estaban enterados e iban a festejar después de muerto, que se iban a juntar, que se iban a llenar de vinos y flores en la playa", ., señaló Graciela y recordó: "Hoy hace tres años que él partió y que nunca regresó, hace tres años también le di el último abrazo a mi hijo".Al respecto, Silvino dijo que los acusados "del principio" supieron que asesinaron a su hijo dado que "está todo en los chats, sabían lo que hacían" y concluyó: "Los únicos que no sabíamos del asesinato de mi hijo era Graciela y yo, los imputados sabían menos nosotros."