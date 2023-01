Neuquén: la ola de calor saturó el servicio del hospital provincial

En Neuquén, esta tarde la máxima llegará a los 32º.

Cómo cuidarnos del calor

El servicio de Clínica Médica del Hospital Provincial Neuquén (HPN) tuvo el 100% de sus camas ocupadas debido a la internación de afectados por la ola de calor, con marcas superiores a los 40 grados que convirtieron a la capital provincial en una de las ciudades con temperaturas más altas del país durante los últimos días."Esta situación ocurre normalmente en invierno, no tanto en verano, y lo atribuimos a muchos pacientes adultos mayores con enfermedades y comorbilidades previas que, en el contexto del calor, se descompensaron", explicó a Télam la directora asociada del HPN, Adelaida Goldman.La especialista agregó que "esos pacientes ameritan tratamiento durante la internación en Clínica Médica porque la mayoría deque son abordadas por ese servicio: pacientes con infarto, accidente cerebrovascular, diabetes, infecciones urinarias, cuadros respiratorios, etc., y el calor aumenta la probabilidad de complicaciones".Además, Goldman señaló que "son pacientes muy sensibles y a veces el tratamiento -a diferencia de una persona joven- debe ser de varios días e internados".La médica recordó que los veranos anteriores transitaron con aislamiento por la pandemia de coronavirus, "cuando la gente no salía tanto para evitar los contagios"."Volvió la vida a la normalidad y uno trata de disfrutar, hacer deportes y actividades de recreación, pero las altas temperaturas hacen que en organismos más sensibles se generen síntomas como cefalea, cansancio, náuseas, vómitos y, en algunos casos, síncope", detalló.En cuanto a las recomendaciones, Goldman subrayó los cuidados que se deben tener en cuenta especialmente con la: niños, adultos mayores, embarazadas, personas con comorbilidades y personas con obesidad, que forman parte del grupo que puede tener más complicaciones por el golpe de calor."Evitar la exposición al sol y a las radiaciones, porque muchas veces estamos a la sombra, pero eso también aumenta la temperatura del cuerpo", precisó y agregó la necesidad de"incluso en ausencia de sed".Asimismo, la médica instó a, las bebidas muy azucaradas o las sustancias con cafeína, "porque eso deshidrata".Por último, recomendó no suspender la lactancia materna y tambiénLa ciudad de Neuquén amaneció este martes con temperaturas más bajas y, de acuerdo a los datos brindados por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC),º.