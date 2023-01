Francia Márquez denunció que hubo un intento de atentado en su contra

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia / Gentileza: CCKirchner.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció este martes que hubo un intento de atentar contra su vida, después de que su equipo de seguridad desactivara un artefacto explosivo que había sido colocado en una ruta que lleva a su residencia familiar."La señora Vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez Mina, confirmó la desactivación y destrucción de un artefacto explosivo de alta capacidad (...) en la carretera que conduce a su residencia familiar", indicó un texto publicado por la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, consignó la agencia de noticias AFP.Márquez, la primera afrodescendiente en asumir el cargo, señaló que en el informe que adjuntó"Sin embargo, no dejaremos de trabajar, día tras día, hasta alcanzar la #PazTotal que Colombia sueña y necesita. No desistiremos hasta que en cada territorio sea posible vivir en verdadera armonía", aseguró.En 2019, Márquez había sido fue objeto de un ataque con granadas y ráfagas de fusil por su labor como activista ambiental en el departamento de Cauca, donde aún reside y fue plantado el artefacto explosivo.La vicepresidenta, que la semana pasada quedó además al frente del Ministerio de la Igualdad creado por el Gobierno de Gustavo Petro, indicó que miembros de su equipo de seguridad encontraron el artefacto con "más de 7 kilos de explosivos" en la carretera que lleva a su residencia en Yolombó, en Suarez, Cauca, que fue detonado de manera controlada."Se trata de una", detalló el informe.Su equipo de seguridad descubrió el artefacto tras ser alertado sobre "personas sospechosas" y "elementos extraños" en la vía que conduce a Yolombó, en el municipio de Suárez, donde estaba prevista una visita de la vicepresidenta, indicó la agencia de noticias AFP.La senadoraexpresó su preocupación por el incidente y consideró que representa"¡Alarmante! Los hechos no solo ponen en riesgo la seguridad y la vida de nuestra vicepresidenta y su familia, también son un atentado contra la democracia. ¡Francia Márquez, fuerza y solidaridad, no estas sola!", escribió en Twtitter.