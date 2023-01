Cerruti: "El pueblo argentino va a reconocer lo que realizó el Gobierno en estos años"

La funcionaria recordó que, durante la pandemia, se activó el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, y los efectos de esa política comienzan a verificarse en la actualidad, y "tiene que ver con lo que se construyó". / Foto: Victo

"Es un año electoral y estamos muy comprometidos en el día a día, en una economía que esta creciendo con resultados que están llegando. Están bajando los índices de inflación. El 2022 lo iniciamos con la oposición y los medios diciendo que no llegábamos a fin de año, que íbamos al default, que no íbamos a cerrar con el fondo, que iba a estallar todo"

"Creemos que hay causales muy importantes para iniciarlo. Que se rasguen las vestiduras en Juntos por el Cambio (JxC), con algunos dirigentes comparándolo con lo de Brasil, cuando ellos presentaron en el último año 17 pedidos de juicio político al Presidente, ocho contra la Corte y otra cantidad a ministros. Entiendo que tengan blindaje, pero son un papelón"

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró que "el pueblo argentino va a reconocer lo que realizó el Gobierno" en este tiempo, y destacó que en la gestión de Alberto Fernández hubo "tres años de crecimiento, con un desempleo que baja cada vez más", a pesar de haber atravesado la pandemia de coronavirus y el impacto global de la guerra en Ucrania."Más temprano que tarde, espero que más temprano, el pueblo argentino va a reconocer la epopeya que realizó este Gobierno durante estos años. Se pasó una pandemia, una guerra y hubo tres años de crecimiento, con un desempleo a la baja y una gestión con federalismo", señaló Cerruti.En una entrevista con Radio La Red, la funcionaria estimó que gracias a los índices de inflación que se mantienen en descenso, "los números de la macro (economía) empiezan a verse en la vida cotidiana" y subrayó que en 21 de las 24 provincias hay pleno empleo y crecen los puestos laborales en el sector privado.Consultada por la temporada veraniega, Cerruti señaló que "el turismo está como está hoy porque este Gobierno implementó el Previaje, un programa que permitió que la gente siguiera viajando; que los restaurantes siguieran abiertos y que hubiera más empleo".La funcionaria recordó que, durante la pandemia, se activó el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, y los efectos de esa política comienzan a verificarse en la actualidad, y "tiene que ver con lo que se construyó"."Es un año electoral y estamos muy comprometidos en el día a día, en una economía que esta creciendo con resultados que están llegando. Están bajando los índices de inflación. El 2022 lo iniciamos con la oposición y los medios diciendo que no llegábamos a fin de año, que íbamos al default, que no íbamos a cerrar con el fondo, que iba a estallar todo", añadió."Creemos que hay causales muy importantes para iniciarlo. Que se rasguen las vestiduras en Juntos por el Cambio (JxC), con algunos dirigentes comparándolo con lo de Brasil, cuando ellos presentaron en el último año 17 pedidos de juicio político al Presidente, ocho contra la Corte y otra cantidad a ministros. Entiendo que tengan blindaje, pero son un papelón", subrayó.En relación a un supuesto incidente sufrido por el Presidente durante una actividad realizada en la localidad de Miramar, la funcionaria indició que "en muchos casos, son cosas minúsculas", en las que "una persona se graba y lo viraliza"."Una persona y hoy es tapa de Clarín. Hay un periodismo que dejó de hacer periodismo hace tiempo", añadió.Consultada sobre la situación en Brasil, Cerruti recordó antecedentes como "el golpe en Bolivia, el ingreso de los partidarios "del expresidente estadounidense Donald" Trump al Capitolio".. Para tratar de hacer una oposición feroz a quien está en el Gobierno, construyen discursos de odio, de exterminio del otro.", comentó.En ese sentido, dijo que esos casos hacen que el Gobierno "reafirme la decisión de seguir trabajando por la convivencia democrática, en la posibilidad de las alternancias"."Que podamos debatir todo lo profundo que sea necesario, pero que no se ponga en duda la democracia", concluyó.