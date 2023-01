Diego Simonet: "Es la zona más peleada y difícil del Mundial"

, máxima figura y capitán del seleccionado argentino de handball, calificó la zona de Los Gladiadores en el Mundial de Polonia y Suecia "como la más peleada y difícil del torneo", y resaltó que el equipo "no se conforma con pasar de ronda o clasificar a los Juegos Olímpicos porque quiere dar otro paso más"., destacó Simonet en declaraciones a Télam desde España.El conjunto "albiceleste" sostendrá el viernes 13 el debut en la 28va. edición de la Copa del Mundo frente a Países Bajos.Los otros encuentros del seleccionado argentino por la Zona F serán ante Noruega (domingo 15) y Macedonia del Norte (martes 17)."Es una Zona donde está Noruega a la cabeza y. No hay ningún rival en nuestro grupo que sea flojo y que se sepa que perderá todos los partidos. Ganando un partido (Macedonia o Países Bajos) podés quedar eliminado", explicó Simonet"Obviamente queremos pasar de ronda. Tenemos que pensar cómo ganarle a Países Bajos, que es nuestro primer partido del Mundial. No ir más lejos. Hay que llegar con todo y dejando todo contra ellos, que están en un nivel muy bueno, con su jugador estrella Luc Stein a la cabeza", explicó., detalló.El equipo argentino, ganador de la medalla de oro en los Juegos Odesur de Asunción, Paraguay, en octubre pasado y campeón Panamericano en Lima, Perú, 2019, se clasificó al Mundial en enero de 2021, al quedar segundo puesto en el torneo Centro Sur, que se realizó en Recife, Brasil, y que brindó cuatro cupos para el torneo ecuménico.En el último Mundial -Egipto 2021- la Argentina finalizó en el undécimo puesto y mejoró así sus actuaciones más destacadas en un torneo ecuménico de mayores: en Suecia 2011 y Qatar 2015 concluyó en el duodécimo lugar., dijo Simonet, de 33 años, astro del club Montpellier, de Francia.Los Gladiadores, dirigidos por el DT Guillermo Milano participaron, antes del debut en el Mundial, en el cuadrangular Domingo Bárcenas, en Valencia, España, en que derrotaron a Bahréin (31-27); perdieron con Rumania (26-31) y con el representativo local "Llegamos sin mucha preparación, solo nos juntamos cinco días en todo el año, tenemos que ajustar un montón de cosas. A estos partidos amistosos le sacamos el jugo a full", destacó.El seleccionado argentino tiene, además, otro gran desafío en 2023: los Juegos Panamericanos de Chile en octubre, que brindarán una plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024."Si bien nuestro objetivo siempre es clasificar a los Juegos, creo que este grupo quiere aún más, y es hacer un buen Mundial y un buen Juego Olímpico. No nos conformaremos con pasar de ronda en el Mundial o clasificar a los Juegos. Queremos dar otro paso más, muy difícil, cierto, pero es la mentalidad que tiene el grupo ahora", enfatizó.El argentino ganó cinco títulos con la institución gala: dos Copas locales (2014 y 2016); una Copa de la Liga (2016); una Supercopa de Francia (2018) y una Copa de Europa (2018). Además fue elegido como el "Jugador Más Valioso" (MVP) en la final con HBC Nantes.Simonet, quien representó al país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Tokio 2022, fue triple medallista panamericano con Argentina (oro en Guadalajara, México, 2011, plata en Toronto, Canadá, 2015 y oro en Lima, Perú, 2019).Surgido en la Sociedad Alemana de Villa Ballester, Simonet pasó de ese club a Sao Caetano de Brasil, continuó su carrera en Torrevieja (Alicante, España) y tras su paso de dos años por US Ivry recaló en 2013 en Montpellier, club con el que renovó su contrato hasta 2024."El 2022 fue excelente para mí en Montpellier, con muy buenos resultados comparado al 2021. Estamos primeros en la liga y en Europa. Mi familia está muy bien en Montpellier, posiblemente después de retirarme nos quedemos un tiempo ahí", manifestó."Igual soy consciente que a los deportistas profesionales todo le cambia muy rápido. Lo de planear cosas a largo plazo no va con los deportistas", aseveró.Finalmente, Simonet, quien en 2020 inventó un juego de mesa sobre historia argentina (1812), contó que realizó uno nuevo "de la torre Eiffel, que está a la venta en todo Francia" y adelantó que el año próximo lanzará al mercado otro sobre los Juegos Olímpicos.