Asaltaron al intendente de Morón cuando llegaba a su casa de El Palomar

Lucas Ghi, intendente de Morón.

Ghi fue interceptado por al menos cuatro delincuentes que bajaron de un Renault Megane que instantes antes le habían robado a un joven

Tras el asalto al intendente, intervino el personal policial de la comisaría 6ta. de El Palomar y se iniciaron actuaciones judiciales en Unidad Funcional de Instrucción 4 de Morón

El intendente de Morón, Lucas, en la localidad bonaerense de El Palomar, llevándose solo las pertenencias de él y no la de sus acompañantes, informaron este martes fuentes judiciales y policiales.El hecho ocurrió anoche, cerca de las 21.30, cuando el funcionario municipal, acompañado de su chofer y su secretaria llegaba a su vivienda situada en las calles Dinamarca y Escalada, del barrio Villa Rosales, de El Palomar, cerca de la Autopista del Oeste.De acuerdo a lo informado por las fuentes, en esas circunstancias Ghi fue interceptado por al menos cuatro delincuentes que bajaron de un Renault Megane que instantes antes le habían robado a un joven cuando lo estacionaba en la puerta de su casa.Además de ese auto robado,Los voceros dijeron que el único al que le robaron fue al intendente, a quien despojaron de su teléfono celular y de su billetera, tras lo cual los ladrones rápidamente escaparon al parecer sin saber quién era su víctima.Según fuentes policiales, los ladrones intentaron robarle el auto al chofer de Ghil pero no pudieron ponerlo en marcha y huyeron con los dos vehículos en los que se movilizaban.Finalmente, el Megane robado al joven en primera instancia fue hallado abandonado con las puertas abiertas en Arturo Illia y Colectora autopista del Oeste, en Villa Sarmiento, también Morón.Fuentes judiciales contaron a Télam que se encuentran analizando diferentes cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el trayecto de la banda desde que robó el Megane a un vecino hasta que llegó a la puerta de la casa del intendente.También los pesquisas realizaban peritajes y tomaban huellas del auto Megane encontrado abandonado, añadió el vocero.que presuntamente intentó robarle a bordo de una moto cuando se encontraba en su auto particular de guardia frente a la casa de El Palomar.Según la información policial en esa oportunidad, el efectivo se encontraba realizando tareas de vigilancia frente a la vivienda del intendente de Morón a bordo de un auto Chevrolet Corsa, cuando fue interceptado por dos hombres que tripulaban una motocicleta y lo apuntaron con un arma de fuego.Ante esa situación, el policía se identificó y les disparó a los asaltantes con su arma reglamentaria, una Bersa Thunder 9 milímetros, y uno de los sospechosos resultó herido en el abdomen y murió poco después en el Hospital Posadas; mientras que su cómplice huyó.