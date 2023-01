Los economistas celebraron como "evento auspicioso" el reciente encuentro entre los ministros de Economía brasileño, Fernando Haddad, y argentino, Sergio Massa.. / Foto: ministerio de Economía

Economistas bonaerenses del Frente de Todos, coordinados por el exsecretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, consideraron que reforzar el vínculo con Brasil construirá una "inserción internacional ventajosa", según su informe de coyuntura publicado este martes.El documento indica que "el escenario internacional vigente y las confrontaciones que lo caracterizan exigen cautela al momento de pensar la inserción que puede asumir la Argentina, ya que hoy no es tan simple orientar un flujo comercial y/o de inversiones, dada la tensión geoestratégica que esto puede provocar".En este marco, destacaron que "los precios internacionales resultantes del conflicto global, que asume características de largo plazo, conceden una renta extraordinaria a los recursos primarios (agro-energíaminerales) que dispone la Argentina en su vasto territorio".Asimismo,", al tiempo que, el cual implicó "retomar la agenda económica bilateral entre ambas naciones, hecho abandonado desde la salida del Partido de los Trabajadores de la Presidencia del país vecino".Por otra parte, el grupo económico destacó que la administración del comercio exterior permite consolidar el crecimiento y ponderó "el buen rendimiento de la producción petrolera y gasífera durante 2022".Sobre esto último, enfatizaron en "el desempeño de la producción de petróleo y gas local, que mantiene el sendero creciente gracias al enorme impulso que tienen los no convencionales de la cuenca neuquina (Vaca Muerta)", fenómeno que "augura una modificación de fondo en la economía argentina, a partir de la conversión de la energía en un vector permanente de competitividad", agregaron.", valores explicados por el desempeño del crudo no convencional, que creció 40% en octubre y 53,5% en el acumulado anual.De igual manera, en octubre último creció 4,3% interanual la producción gasífera total, explicada por una detracción del convencional del orden del 4,4%, y un alza de 12,5% en el no convencional.En lo atinente al comercio exterior, el informe resalta la tendencia a la baja de las importaciones en casi todos los rubros desde la asunción del actual equipo económico, lo cual puede comprobarse en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 respecto de igual período de 2021, precisaron.Por último,s y con distintos hechos que marcaron la coyuntura."El intento de magnicidio y la persecusión judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández, y el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le prohíbe al Gobierno disponer libremente de su cuota de recursos tributarios nacionales coparticipados, obligándolo a transferir una parte a la Ciudad de Buenos Aires", son algunos de ellos.Además de Feletti, participaron en la elaboración del informe el exsubsecretario de Políticas para el Mercado Interno de la Secretaría de Comercio Interior, Antonio Mezmezian; el exdirector Nacional de Programación Económica del Ministerio de Economía, Horacio Rovelli; Érica Pinto; Fabiola Vela Velázquez; Diego Perrella; Diego Rozengardt; Graciela Tilca y Delfina Salerno.