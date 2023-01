Scaloni: "No hacía falta que Messi gane un Mundial para ser uno de los grandes"

Foto: Fernando Gens.

"Lo tuve que bajar a Leo porque me rompía la espalda", bromeó el "Kun" Agüero

Foto: Fernando Gens.

Alejandro Domínguez: "Le dije a Messi que venga a jugar la Libertadores"

Foto: Maximiliano Luna.

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, aseguró este martes que "no hacía falta" que Lionel Messi conquiste la Copa del Mundo para ser "uno de los grandes" de la historia del fútbol., expresó Scaloni en una entrevista con Deporte Radio Calvia de Mallorca, España, el lugar en el que reside durante gran parte del año."Estoy contento por él y por el país. Por la alegría que le dimos y nos dimos. Los días que pasamos en Argentina fueron de euforia y cariño. Valió la pena conseguirlo", agregó el entrenador santafesino.El DT, que se encuentra próximo a renovar su vínculo con la AFA, también"Yo creo que puede estar. Dependerá de lo que él quiera y de que se sienta bien. Las puertas estarán siempre abiertas. Él es feliz adentro de una cancha y para nosotros sería bueno", consideró.Scaloni viajará la semana próxima a Buenos Aires para firmar el contrato que ya tiene acordado de palabra con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, hasta 2026.El ex delantero Sergio "Kun" Agüero comentó este martes que lo bajó a Lionel Messi en la vuelta olímpica porque le rompía "la espalda", durante la consagración Mundial frente a Francia en Qatar., bromeó Agüero en una emisión de su canal de Twitch."En un momento vamos al córner y yo lo miro diciendo ya es hora de que bajes, seguimos unos metros más y no sabía lo que me dolía la espalda", describió.Agüero es uno de los amigos de Messi en el fútbol y además compartieron varios años de seleccionados juveniles y mayores, entre 2005 y 2021, cuando se le descubrió una afección cardíaca al ex jugador de Independiente y tuvo que abandonar el fútbol, a poco de ser contratado por el Barcelona.El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dijo este martes que le pidió a Lionel Messi que venga a jugar la Copa Libertadores de América porque es la "única" que le falta ganar en su carrera como futbolista, tras coronarse campeón mundial con Argentina."Messi mostró lo que es su carrera impecable y un futuro en el que todavía podrá ganar más cosas. A Messi le pedí que venga a j", detalló Domínguez sobre su diálogo con el astro rosarino en la premiación de Qatar.y se venga a "jugar a Sudamérica", aunque tiene contrato vigente con Juventus de Italia.Por otro lado, Domínguez reiteró en diálogo con ESPN que los nuevos premios de la Libertadores y la Sudamericana ayudarán a los clubes "a competir en un alto nivel".