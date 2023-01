Messi ya tiene fecha de regreso con la camiseta de Paris Saint Germain

Tras ser campeón del Mundo, Messi se concentra en su vuelta en el PSG.

¡Leo se prepara para su vuelta a las canchas con la camiseta del PSG! 🐐❤️💙 pic.twitter.com/0JFhZlxL35 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) January 10, 2023

Lionel Messi, campeón mundial con la Argentina y mejor jugador de Qatar 2022, volverá a jugar el miércoles con Paris Saint-Germain (PSG) en el partido contra Angers por la Liga 1 de Francia.que comenzará a las 17 en el parisino estadio Parque de los Príncipes.Messi jugará su primer partido de 2023 e iniciará el decimonoveno año de su inmensa carrera profesional, que ya superó los mil encuentros (1003) y está a apenas siete tantos de alcanzar los 800 goles.El mejor jugador del Mundial de Qatar 2022, con siete goles y tres asistencias, volvió a París el pasado martes y al día siguiente se reintegró al plantel conducido por el entrenador Christophe Galtier.Durante la ausencia del número 30, el equipo parisino disputó tres partidos, dos por la Liga 1 y otro por la Copa de Francia.El pasado 28 de diciembre, mientras Messi estaba de licencia en su Rosario natal, el último campeón francés superó con lo justo a Estrasburgo por 2-1 y tres días después sufrió la primera derrota de la temporada tras perder 3-1 en su visita al escolta Lens.El viernes pasado, con Messi ya reincorporado al plantel, PSG avanzó a la siguiente ronda de la Copa de Francia luego de superar por 3-1 a Chateauroux, de la tercera división.Messi jugó por última vez con su equipo el pasado 13 de noviembre en el Parque de los Príncipes, contra Auxerre (5-0), por la 15ta. fecha.Antes de sumarse al seleccionado argentino, el ganador de siete Balones de Oro había convertido siete goles en la Liga 1 y aportó diez asistencias.tras presentarse unos días después de perder la final del Mundial.El brasileño, en tanto, también reaparecerá tras haber sido expulsado contra Estrasburgo.Messi atraviesa su segunda temporada en Paris Saint-Germain luego de su traumática salida de Barcelona y se especula con una posible extensión del contrato, que finaliza en junio de este año.Galtier fue consultado este martes por la situación y aseguró que existen "conversaciones" entre el entorno del jugador y la dirigencia."Hay conversaciones con la dirección deportiva para renovar y el nuevo contrato. Veo a 'Leo' muy feliz en París, después veremos su postura sobre el proyecto del club", expresó Galtier, quien reemplazó al argentino Mauricio Pochettino a mediados del año pasado.Mientras tanto,El PSG tendrá seis partidos de la Liga 1 y en el medio la gira por Qatar y Arabia Saudita antes de recibir a Bayern Múnich por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.El partido se disputará el 14 de febrero en el Parque de los Príncipes y la revancha será el 8 de marzo en Alemania., a doce de la marca del portugués Cristiano Ronaldo, quien seguirá su carrera en el fútbol de Arabia Saudita.El rosarino sufrió un golpe duro en la edición pasada tras quedar eliminado por Real Madrid en una increíble serie que se dio vuelta en los últimos quince minutos de la revancha.en la temporada 2014/15.Messi recibió un cálido recibimiento por parte del plantel, el staff y la dirigencia de PSG cuando volvió a los entrenamientos la semana pasada.Desde el club no adelantaron si armarán un homenaje y el único que se pronunció fue el propio Galtier la semana pasada."Espero que sea celebrado por nuestra afición en el Parque de los Príncipes. Y no hay razón para que no sea así", expresó el entrenador.