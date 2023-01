"No tenemos ninguna duda que lo que los médicos dijeron fue lo que ocurrió"

El fiscal Juan Manuel Dávila interviene en el juicio a ocho acusados del crimen del Fernando Báez Sosa.

El, dijo este martes que no tiene "ninguna duda" de que la muerte de la víctima se produjo tal "como los médicos explicaron" y adelantó que durante esta jornada se reproducirán los audios de los imputados incorporados a la causa, que serán analizados por un testigo."Los(que realizará un testigo que inició su declaración este lunes y continuará hoy) es algo que veremos luego en los alegatos", expresó el fiscal en la puerta de los tribunales de Dolores, en la previa al inicio de la séptima audiencia del debate.El juicio "; luego con peritos que levantaron huellas y evidencias y, a continuación, la perito socopométrica", que se referirá a pericia que comparó las suelas de los calzados secuestrados a los imputados con la huella hallada en el rostro de Fernando.Consultado sobre los testimonios brindados este lunes por la, quienes concluyeron que Fernando "no tenía posibilidad de sobrevida" y que su muerte nada tuvo que ver con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que le hicieron, Dávila fue contundente: "No tenemos ninguna duda de que lo que los médicos explicaron es lo que ocurrió".