La CTA se movilizó hacia la embajada de Brasil "en defensa de la democracia"

La CTA marchó frente a la embajada de Brasil. Foto: Julián Álvarez

El secretario general de la CTA y diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky con otros dirigentes en la embajada de Brasil. Foto: Julián Álvarez

La CSA expresa firme condena a los actos golpistas y terroristas en Brasil https://t.co/NETgq5fSlb pic.twitter.com/h83lslJhSt — CTA-T (@CTAok) January 9, 2023

Presentaron un reclamo escrito

Movimientos sociales marcharon en "defensa de la democracia" en Brasil. Foto: Julián Álvarez

Protestaron por el golpe a la democracia. Foto: Julián Álvarez

Más participantes en la marcha

El secretario general de la CTA y diputado del Frente de Todos (FdT),manifestó el pasado lunes en las puertas de la Embajada de Brasil en Buenos Aires que los ataques ocurridos el domingo en Brasilia y aseveró que "hay que cerrarle el paso a quienes con violencia y discursos de odio pretenden debilitar a un gobierno elegido por el pueblo".Por su parte,advirtió que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro "alimentó un discurso radicalizado, incentivando reacciones organizadas porque no está dispuesto a perder el poder y lo va a querer retener de la forma que sea".en el cruce de las calles Cerrito y Juncal,, luego de los sucesos ocurridos en Brasilia este domingo, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro que reclamaban un golpe de Estado invadieron por cuatro horas y provocaron destrozos en el Palacio del Planalto (casa de gobierno), el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF).En el mismo sentido, quien destacó que las ofensivas contra las democracias en América Latina "ahora no las llevan a cabo los militares sino la justicia y los grandes grupos económicos", y, quien los recibió "agradecido", según enfatizó Yasky en declaraciones a la prensa a la salida de la reunión."Le transmitimos al embajador que para nosotros la democracia de Brasil vale casi tanto como nuestra propia democracia y estamos convencidos de que hay que cerrarle el paso a quienes con violencia y discursos de odio pretenden debilitar a un gobierno elegido por el pueblo",a los hechos "provocados por grupos golpistas que atentan contra la democracia en Brasil"."Asimismo, manifestamos la absoluta e incondicional solidaridad con el compañero Lula, recientemente electo por la voluntad del pueblo brasilero", añaden los sindicalistas en el documento., a la vez que se declaran "en defensa de las libertades, el Estado de Derecho y las instituciones democráticas en Brasil y nuestra región".Además de los dirigentes presentes en esta movilización,, muchos con la camiseta del seleccionado, atacaron el domingo último en Brasilia la sede de los tres poderes del Estado: el palacio Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia.Por su parte,"La consigna era mostrar que hay apoyo a Lula, que lo del domingo es un hito nefasto en nuestra historia, un golpe terrorista de bolsonaristas con connivencia de un grupo militar",En ese sentido, subrayó la importancia de "mostrar apoyo al gobierno y no permitir la impunidad" de los sectores de derecha que intentaron un golpe de Estado.Participaron,El encuentro de la comunidad brasilera permitió "abrazarnos, porque no nos sacan la alegría, nos reímos, bailamos, es nuestra forma de manifestar", aseguró Codas y concluyó: "Los fascistas no van a pasar, tienen que ser juzgados".