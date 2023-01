Reducen el servicio de colectivos en el AMBA por un retraso en el pago de los subsidios

A partir de las 0 de este martes se realiza una reducción del 50 por ciento de la frecuencia habitual. Foto: archivo.

Unen reclamo por la demora del pago de las compensaciones tarifarias, pero el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, cuestionó la medida y sostuvo que “hoy se van a hacer las transferencias”.“Me parece muy raro la oportunidad y la manera en que se hizo porque me llaman 27 veces por día para saber cómo está el expediente y sabían que estaba por salir y de hecho sale hoy a la mañana, pero ayer sale publicado esto que lo único que lleva es intranquilidad a la gente”, se quejó D’Onofrio, en declaraciones por Radio La Red.Y agregó: “Hace pocos días se transfirieron 15.000 millones de pesos correspondientes a fines de 2022, no creo que sea un problema de iliquidez de las empresas, además estamos cuatro días administrativos tarde pagando, no es que como en otras gestiones que llevaban entre 30 y hasta 40 días de retraso”.Este lunes, las líneas nucleadas en la Cámara de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) anunciaron en un comunicado que“Es la única posibilidad del sector para no agotar de manera inmediata los pocos recursos operativos que aún quedan disponibles en las empresas. A la falta de actualización de costos, cuyos precios no se actualizan desde agosto de 2022, se agrega el pago incompleto de los gastos ya reconocidos oficialmente”, argumentaron en un comunicado.Y agregaron que ”en el ámbito de la provincia de Buenos Airesy advirtieron que “sin estos ingresos, habiéndose agotado todas las vías de financiamiento, la mayoría de las empresas se encuentran imposibilitadas de continuar operando con normalidad”.El ministro de Transporte bonaerense sostuvo este martes a la mañana que “los principios de año siempre hay un retraso porque se firma una addenda entre Nación y provincia por el convenio de transferencia de compensaciones. Nación liquida, nos comunica el número a la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires paga”.Tras confirmar que “hoy se van a hacer las transferencias”, D’Onofrio remarcó que la provincia de Buenos Aires está reclamando el mismo sistema que tiene la Ciudad de Buenos Aires, donde a las líneas de colectivos les paga el subsidio la Nación y luego el gobierno porteño le devuelve un porcentaje.“La provincia de Buenos Aires, en cambio, se hace cargo de la totalidad de los subsidios”, aseveró D’Onofrio.