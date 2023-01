Fuertes diferencias en audiencia para "Gran Hermano" en el debut de "Hotel de los Famosos 2"

Arrancó el "Hotel de los Famosos 2" por Canal 13.

Arrancó el "Hotel de los Famosos 2" por Canal 13.

El programa de Canal 13 es conducido por Pampita Ardohain y el Chino Leunis.

El programa de Telefé es conducido por Santiago del Moro.

El buen andar de, no tuvo fisuras y sacó fuertes diferencias en materia de audiencia ante el debut de "Hotel de los Famosos 2", queCuando el reality de eltrece entró en pantalla con la presentación de los participantes en la casona de Cañuelas que oficia de hotel cinco estrellas, la nave insignia de los realities ya llevaba un tiempo en el aire y promediaba 23.8 puntos de rating, en tanto el nuevo envío de la productora Bxfish, conducido por Pampita Ardohain y el Chino Leunis llegaba a 4.7, según los datos del minuto a minuto que difundían distintos portales.ante el todavía gélido "Hotel de los Famosos", que debió sacrificar su primera hora de aire con la presentación, a veces algo forzada, de sus 16 participantes.Mientras que el programa de Telefé lleva un largo recorrido en el aire, con personajes conocidos e intrigas varias que siguen tejiendo sus hilos en una competencia siempre vacía y a veces despiadada, el Hotel apenas logró presentarse y la combustión que promete aún no entregó ni sus primeras llamas.Quedó en claro en esta primera emisión (el ciclo se verá de lunes a jueves a las 22.30) que de sus 16 participantes, algunos picaron en punta a base de gracia, inteligencia o desfachatez, inclinando la balanza del interés y otros pasaron mucho más desapercibidos, aun cuando las historias, por el momento, apenas se insinúan, o quizás ni siquiera., expareja de Catherine Fullop y protagonista de telenovelas como "Cara bonita", "Abigail" y "Pasionaria", además de frecuente competidor en diversos realities del continente,Al igual que la exmodelo y actriz Rocío Marengo, que con este ya acumula 15 participaciones en realities o competiciones televisivas, quien junto a Charlotte Caniggia y la ex Gran Hermano Marian Farjat parecieron encender las puntas más atractivas por el lado de las mujeres.Otras competidoras y competidores que podrían prometer futuro, como Alejo Ortiz, Emiliano Rella, Delfina Gerez Bosco, For Moyano y Juani Martino apenas se explayaron y algunos como la uruguaya Abigail Pereyra, la rockera Erica García y el exfutbolista Sebastián Cobelli no parecen llamados a despertar grandes pasiones en la audiencia, aunque estos prejuicios pueden ser destrozados por el tiempo en un juego que recién comienza y donde nadie mostró sus cartas todavía.Más teniendo en cuenta que, en esta clase de entreveros,La presentación, con los 16 participantes parados bajo el sol de un jardín sin árboles antes del ingreso al hotel, pareció excesivamente rígida y desangelada y sólo un arrebato de honestidad brutal de Charlotte Caniggía ("Vengo a ganar plata y ya está") le dio el atractivo que el televidente viene a buscar en estos juegos.Hubo después, una primera competencia algo salvaje, que trajo como resultado la separación entre "huéspedes" y "staff", además de la primera nominación del ciclo, que cayó sobre MImi Alvarado, la dominicana novia de El Tirri, que no pareció caer de la mejor manera entre sus compañeros y que pagó los platos rotos por "juego" algo precipitado y por algunos deslices que no quisieron perdonarle.La expulsión del "Cone" Alexis marcaba 22.4 puntos de rating en "Gran Hermano" y "el hotel más imprevisible de la Argentina", como lo catalogó Pampita en un momento del show, promediada 4.3.