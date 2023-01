El River de Demichelis inicia 2023 ante Monterrey en Estados Unidos

Foto: Nicolás Varvara.

Probables formaciones

, dirigido esta temporada por Martín Demichelis, iniciará este martes el 2023 con un amistoso internacional antede México, con la idea de instalar y desarrollar el proyecto del entrenador que intentará mantener la vara alta que dejó Marcelo Gallardo, tras un ciclo exitoso de ocho años.El partido se jugará en el Q2 Stadium de Austin, Estados Unidos,, hora argentina, y será televisado por Star+.Demichelis tendrá dos ausencias: el defensor chileno Paulo Díaz (hace un mes se sometió a una artroscopía en la rodilla derecha) y el volante Agustín Palavecino (molestia muscular). Además, uno de los refuerzos, el volante Matías Kranevitter, quedó descartado para gran parte del primer semestre por la fractura en el tobillo derecho.El ex defensor de Bayern Münich de Alemania recuperará a Franco Armani, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, y al uruguayo Nicolás De La Cruz, aunque su presencia desde el inicio no está asegurada.El partido ante el equipo mexicano también marcará el debut de Ignacio "Nacho" Fernández desde su regreso al club de Núñez y la vuelta de David Martínez a la zaga central.Monterrey, que viene de perder ante Chivas de Guadalajara por la liga mexicana, tiene entre sus filas al delantero Rogelio Funes Mori, surgido de las divisiones juveniles de River, pero está en duda por una molestia muscular.El plantel de los Rayados también cuenta con los argentinos Germán Berterame, Maximiliano Meza y Esteban Andrada, el ex Boca Juniors que fue titular en la revancha de la final de la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu de Madrid, con triunfo "millonario" por 3 a 1.: Franco Armani; Robert Rojas, Jonatan Maidana, David Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez, Santiago Simón, Rodrigo Aliendro e Ignacio Fernández; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.: Esteban Andrada; Erick Aguirre, Héctor Moreno, John Medina y Jesús Gallardo; Maximiliano Meza, Jordi Cortizo, Luis Romo y Arturo González; Funes Mori o Duvan Vergara y Germán Berterame. DT: Manuel Vucetich.Cancha: Estadio Q2 Stadium (Austin, Estados Unidos).Horario: 23:00 (hora argentina)Televisa: Star+