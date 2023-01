Marcelo Casaretto: "Juntos por el Cambio trata de que gobierne la Corte Suprema"

Marcelo Casaretto.

El diputado nacional del Frente de Todosconsideró este lunes que "Juntos por el Cambio trata de hacer que gobierne la Corte Suprema" y expresó que la principal bancada opositora"Juntos por el Cambio (JxC) paraliza el Congreso por un motivo u otro, o es el Consejo de la Magistratura o es el pedido de juicio político a la Corte", remarcó el entrerriano en declaraciones a DiputadosTV.Para el diputado oficialista, JxC "pretende no respetar la voluntad popular que eligió presidente y vice del FdT en 2019"; y, en cambio,"Saca un decreto (el ex presidente, Mauricio), y vale; saca uno (el presidente), y no vale. Se vota una ley en el gobierno de Cambiemos, vale y se aplica; saca una ley este gobierno y dicen que no se instrumente", ejemplificó el legislador.En ese sentido, añadió: "Buscan atarle las manos al gobierno para que solo queden vigentes las acordadas de la Corte que invaden los otros dos poderes"."JxC pierde las elecciones en 2019 y quiere que gobierne la Corte, una Corte que no votó nadie", completó.