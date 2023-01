Irán condenó a pena de muerte a otras cuatro personas tras las protestas por el caso Amini

La junta de Supervisión de Meta pide a Facebook que permita el lema "muerte a Jamenei"

El consejo supervisor de Meta revocó la decisión de eliminar un mensaje en la red social Facebook que contenía el eslogan "muerte a (Alí) Jamenei", dirigido contra el líder supremo de Irán, al interpretar que fue malinterpretado en una traducción literal del farsi la frase "marg bar", que en realidad se puede interpretar como "abajo con".



"La Junta cree que la remoción de la publicación no es consistente con los estándares comunitarios, los valores o las responsabilidades de derechos humanos de Meta", declaró el panel independiente financiado por Meta y cuyas decisiones son vinculantes para la empresa.



Esta decisión se produce seis meses después de que los moderadores de Facebook decidieran que las publicaciones con el eslogan persa "marg bar Jamenei", traducido literalmente como "muerte a Jamenei", violaban las pautas de la empresa contra la incitación al daño o al asesinato y las eliminó.



Pero la Junta de Supervisión dictaminó que el eslogan no era una amenaza creíble y no violó las pautas.



Si bien la traducción literal es "muerte a...", en el contexto de las protestas iraníes su significado se acerca más a "abajo con...".



Es detonante fue una publicación de julio de 2022 que contenía una caricatura del ayatollah Ali Jamenei con la leyenda "muerte al Gobierno islámico contra las mujeres" y "muerte a su inmundo líder Jamenei".



Desde septiembre pasado, Irán estuvo inmerso en una ola de protestas desatadas por la muerte de la joven kurda iraní Mahsa Amini, de 22 años, durante la custodia de la extinta Policía de la moral, que la acusó de violar el estricto código de vestimenta para mujeres del país.



El fracaso de Facebook para hacer cumplir la libertad de expresión "ha llevado al silenciamiento del discurso político destinado a proteger los derechos de las mujeres", dijo la Junta de Supervisión, informó la agencia de noticias AFP.



Meta frecuentemente tiene que decidir entre moderar contenido que podría considerarse violento o defender la libertad de expresión.



En marzo de 2022, poco después de que Rusia invadiera Ucrania, el grupo liderado por Mark Zuckerberg, decidió hacer excepciones a sus normas sobre incitación a la violencia y al odio tolerando mensajes hostiles hacia el Ejército y líderes rusos.



Posteriormente, Meta aclaró su postura afirmando que no permite las amenazas de muerte contra los jefes de estado o ciudadanos rusos.



Irán vive una ola de violencia desde que Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, murió el 16 de septiembre pasado en un hospital de Teherán, tres días después de haber sido detenida por la policía de la moral porque presuntamente tenía mal puesto el velo que según el código de vestimenta de la República Islámica debía cubrir su cabello.



Autoridades iraníes dijeron que murió de causas naturales, por una enfermedad preexistente, pero su familia dijo que creía que pudo haber sido golpeada.



La protesta, nacida del rechazo de las restricciones de vestimenta impuestas a las mujeres y de la indignación suscitada por la muerte de la joven, evolucionó en un movimiento dirigido contra la teocracia en el poder desde la revolución islámica de 1979.