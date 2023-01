A un mes de la desaparición de Lucas Escalante realizaron una marcha frente a la fiscalía

Los familiares piden justicia por el joven desaparecido. Foto: Camila Godoy

"Lo queremos encontrar y lo queremos vivo. Todo lo que pudimos aportar, lo aportamos. Ya no tenemos respuesta, no encuentran nada"

La marcha se realizó en la fiscalía de Florencio Varela. Foto: Camila Godoy

Las novedades del caso

El joven aun continua desaparecido. Foto: Camila Godoy

La desaparición de Escalante y el asesinato de Morello

La hermana de Lucas Escalante,, quien fue hallado asesinado y calcinado hace tres semanas en un campo cercano en Guernica,, al realizar una marcha esta mañana frente a la fiscalía localAdemás, en el marco de la investigación,, ya que se encontraron mensajes telefónicos que indican que ambos estuvieron juntos esa noche a la hora de la desaparición, sumado a que un testigo ubicó el vehículo de uno de ellos junto al que viajaban los jóvenes desaparecidos, según indicaron a Télam fuentes de la investigación.en la avenida Presidente Perón al 400, frente a las oficinas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Florencio Varela, donde se lleva a cabo la investigación, y se desplazó hacia la Municipalidad de la mencionada localidad del sur del conurbano bonaerense.que caminaron a lo largo de las 15 cuadras que separaban a ambos puntos."Que hable Centurión" y "Queremos a Lucas" fueron los canticos que exclamaron los presentes ante la sede municipal.Allí,"Lo queremos encontrar y lo queremos vivo. Todo lo que pudimos aportar, lo aportamos. Ya no tenemos respuesta, no encuentran nada. Entonces pensamos que si cambiamos de jueza o si interviene otra fuerza puede haber otra perspectiva que nos haga llegar a mi hermano", expresó a esta agencia Lorena.La hermana de Lucas justificó tal reclamo debido a quePor otro lado,"No puede ser que nadie haya visto nada. Esto es Varela. Esta gente sabía exactamente dónde estaban las cámaras. Hasta el momento no tenemos indicios de nada que nos diga dónde está Lucas. Nosotros creemos que hay más de dos personas involucradas", manifestó., donde, según los voceros, un testigo señaló haber visto a los dos autos involucrados - el BMW de Lucas y el 208 ploteado de la madre de Cristian Centurión- juntos y cerca de la casa del imputado, situación que también fue corroborada por los registros de las cámaras de seguridad de la zona.Además,a la hora del hecho, algo que ambos habían negado en sus respectivas declaraciones indagatorias."Los dos acusados habían declarado que hacía cuatro meses que no se encontraban. Se cree que hay una maniobra de la familia Centurión para encubrir el hecho", señaló un investigador vinculado a la causa, aunque aclaró que por el momento no se prevé imputar a más personas.Por otra parte,"Todavía no se estableció el motivo ni el motivo por el cual los imputados podrían haber reaccionado de esa manera", indicó la fuente consultada.A su vez,"Cristian, como fue cadete y el padre policía, no fue trasladado ya que es considerado en situación de peligro", añadió el vocero sobre el otro imputado, que permanecerá alojado en una celda de la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) de Avellaneda.Lucas Escalante, cuando pasó a buscar a Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina en un partido del Mundial de Qatar a en bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, y nada se sabe aún de Escalante.En tales circunstancias, fueron detenidos Cristian Centurión, hijo de un comisario mayor de la policía bonaerense -que es cadete de la fuerza- y su primo, Maximiliano Centurión, quienes quedaron vinculados al caso tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular.en un bidón blanco que se sospecha pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.La fiscal Mariana Dongiovanni imputó a los Centurión por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento" en perjuicio de Morello, mientras que continúa con diversos rastrillajes la búsqueda de Escalante.En este contexto,