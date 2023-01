Cafiero: "Se está viendo una radicalización de las derechas antidemocráticas"

"Cuando se siembra odio, se cosecha odiadores", reflexionó Cafiero. / Foto: Sebastián Granata.

El canciller Santiago Cafiero advirtió sobre una una "radicalización de las derechas antidemocráticas en la región”, al referirse a los ataques de un grupo de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro contra las instituciones de Brasil.“Cuando era jefe de Gabinete y la oposición argentina hablaba de 'infectadura', yo advertí que había en la oposición una colonización de parte de tendencias de la derecha antidemocrática”, señaló Cafiero en diálogo con El Destape Radio.El funcionario interpretó que “esto es tanto (Donald) Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y lo representa (Mauricio) Macri en Argentina”.El canciller explicó que está en contacto permanente con autoridades brasileñas, y descartó que se esté planificando un viaje del presidente Alberto Fernández a ese país.Sobre lo ocurrido el domingo último en Brasilia, cuando un grupo de partidarios de Bolsonaro asaltó varias instituciones del país, Cafiero estimó que hubo “una organización, con un esquema de financiamiento para avanzar en esta suerte de levantamiento con acciones violentas, además de un dejar hacer de parte de la autoridad" local.Ante una consulta respecto de la rápida reacción de la Justicia brasileña ante lo ocurrido y la comparación con la investigación sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Cafiero indicó que “”, al recordar que en los disturbios también fue atacada la sede del tribunal supremo de Brasil.Sobre el ataque sufrido por la Vicepresidenta, dijo que “primero se minimizó, luego dijeron que era un loquito y trataron de banalizar la situación”.Agregó que “los tiempos judiciales son los que son, y es propicio lo que está llevando adelante el cuerpo de abogados de la Vicepresidenta”.Para Cafiero, “si los jueces no están en capacidad de llevar adelante la investigación que pase a otro fuero o a otro juzgado, pero que las investigaciones se hagan rápido”.Sobre la cumbre de la Celac que se hará en Buenos Aires este mes, Cafiero afirmó que “con estos acontecimientos seguramente se va a cargar mucho más la agenda en relación a los desafíos de la integración”.“No es solamente una integración económica o financiera, sino robustecer las instituciones democráticas de cada uno de los países”, apuntó.Cafiero indicó que cuando viajó junto al presidente Alberto Fernández al acto de asunción de Lula Da Silva pudo ver “la esperanza de un pueblo que abrazaba no sólo" al flamante mandatario sino que "esperaba que Brasil se ponga de pie a partir del respeto de las diversidades”."Brasil no debió perder ese rumbo y debe volver a la senda de la pacificación”, sostuvo.Por último,durante la pandemia., finalizó Cafiero.