La particular reacción de la ultraderecha europea

Foto: AFP

Jorge Buxadé (Vox)

Giorgia Meloni. Foto: AFP

Líderes de la ultraderecha europea salieron, con diversos estilos y matices, a tomar distancia del ataque golpista perpetrado este domingo por adherentes del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro aunque en varios casosque en rechazar la invasión y los destrozos de las sedes de los tres poderes del Estado de la capital brasileña.La formación española, a través de su portavoz,, expresó su condena a la violencia acaecida en Brasil, pero paralelamente, a la que acusó de callar ante hechos similares en Chile o Colombia, y denunció la derogación del delito de sedición en España."Condenamos la violencia, toda la violencia ejercida contra las instituciones democráticas. Pero toda la violencia a diferencia de la izquierda de Europa y especialmente la española", dijo Buxadé en rueda de prensa en la que fue consultado por el asalto a las instituciones brasileñas.y tampoco su líder, Santiago Abascal.El eurodiputadomencionó quedel presidente Lula da Silva.Lal (RN), el gran partido de la extrema derecha francesa, por su parte, condenó el ataque contra las principales instituciones del poder en Brasilia, y subrayó que constituye un síntoma "de una democracia malsana", con bloques polarizados que se consideran enemigos."Ahí tenemos el resultado de unaen la que hay dos campos que no se consideran adversarios políticos, sino enemigos", señaló el nuevo presidente de la Agrupación Nacional,, en una entrevista al canal BFMTV.El sucesor al frente de la formación de Marine Le Pen dijo que las imágenes de la invasión de los edificios de la Presidencia, del Congreso y del Tribunal Supremo por seguidores de Bolsonaro "ponen los pelos de punta".Bardella insistió en que "cuando uno se presenta a unas elecciones, hay que aceptar los resultados".El portugués, líder del partido, manifestó su, pero matizó que aún así, "la democracia tiene sus propias reglas y es en la arena democrática donde se debe pelear, ¡no con violencia!", proclamó.Mucho más enfática fue la primera ministra italiana,que calificó de "inaceptable e incompatible con cualquier forma de disidencia democrática" la invasión de las principales sedes institucionales por los seguidores de Bolsonaro."Es urgente que haya un retorno a la normalidad y expresamos solidaridad con las instituciones brasileñas", dijo la dirigente de la ultraderecha italiana.En Latinoamérica, el excandidato presidencial chileno José Antonio Kast, del ultraconservador Partido Republicano, rechazó también el ataque de los bolsonaristas, pero aprovechó la instancia para criticar al presidente de su país, Gabriel Boric, al comparar lo ocurrido con el “estallido social” en Chile de octubre de 2019.“La violencia política es inaceptable siempre. A diferencia de otros, nosotros condenamos la violencia que está ocurriendo en Brasil y en cualquier país donde no se respetan las instituciones democráticas. El pueblo brasileño tiene legítimo derecho a protestar, pero sin violencia”, sostuvo en su cuenta de Twitter.En la Argentina, el diputado por la ultraderechista formación "La Libertad Avanza" Javier Milei no condenó explícitamente la intentona golpista en Brasil y se limitó a plegarse a una declaración del Foro de Madrid, que reúne a líderes de derecha, entre ellos Trump y Bolsonaro. ”Si los mandatarios izquierdistas quieren defender la democracia en Brasil, deben condenar las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela”, afirmó esa organización.