El "vandalismo golpista en Brasil" forma parte de una "estrategia mayor"

Carlos Raimundi, embajador argentino de la OEA.

Disturbios de militantes bolsonaristas en sedes del Estado en Brasil. Foto: Agencia Brasil

El embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), los hechos de vandalismo golpista " en Brasil e interpretó que "no cabe ninguna duda que esto forma parte de una estrategia mayor"., y agregó que "para no caer en el lugar común del repudio" cabe preguntarse "si esto forma parte de una estrategia mayor".Argumentó queAsimismo, caracterizó esta vertiente como "ideológicamente ultra radicalizada, con desapego a las instituciones, extremadamente nacionalista y neofascista, con odio al extranjero, con odio al pobre, muy apegada a los mensajes de odio, a la utilización de armas y de la violencia".Raimundi enfatizó que se trata de "una vertiente muy radicalizada que tiene conexiones en las marchas golpistas encabezadas por (Luis) Camacho, el gobernador de la provincia de Santa Cruz en Bolivia; seguramente algún nexo con la destitución de (Pedro) Castillo (Perú) y la represión policial y militar, con el intento de ocupar el Capitolio en el año 2021, más obviamente con el intento de magnicidio de Cristina" Fernández de Kirchner., afirmó.Además, Raimundi dijo que "hay que distinguir que el capitalismo financiero globalizado, en este momento que está atravesando una crisis importante de legitimidad en el mundo, no sólo pelea contra las opciones populares, sino que tiene una interna"."Y en esa interna hay sectores más moderados, con mejores modales que también repudian lo de ayer en Brasil, pero que no dejan de ser representantes del capital financiero globalizado que ha causado y sigue causando estragos tremendos en el mundo", apuntó.El embajador