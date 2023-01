Neme: “La gestión de Sergio Massa redujo paulatinamente la inflación”

Jorge Neme describió el trabajo ene uipo de las disferentes áreas del Ministerio de Economía.

El secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme destacó el trabajo en equipo que realiza el Ministerio de Economía desde la asunción de Sergio Massa y elogió su labor al frente de la cartera., tanto de la macro como de la micro”, indicó el funcionario en una entrevista del programa “El campo con vos” de FM Cultura. Y agregó: “El ministro Sergio Massa se cargó al hombro el país en un momento de crisis profunda. Hoy el humor de la sociedad argentina ha cambiado, no solamente por los goles de Messi sino también por los goles de Massa”. “Se redujo paulatinamente la inflación, el sector productivo está de pie, el empleo y las exportaciones están creciendo”, enumeró Neme.Respecto del área a su cargo el funcionario dijo quepara que alcancen niveles de competitividad internacional que generen empleo, desarrollo, divisas y exportaciones, y que de ese modo se mejoren las condiciones de la población rural y del conjunto de la población de cada provincia del país. “El mercado para nosotros no es solo el mercado interno, sino los 8 mil millones de habitantes del mundo, por eso nuestros productos agroindustriales tienen que llegar a todos los mercados y traccionar los dólares necesarios”, puntualizó.Sobre la sequíay anunció inversiones para las cuencas lecheras extra pampeanas y los programas para pasar a tener de 2 a 5 millones de hectáreas irrigadas: “La calidad de la siembra, la semilla, la calidad de trabajo de los productores permitió que el trigo llegue a casi 15 millones de toneladas. Hay que esperar porque de acuerdo a los técnicos del INTA para el 10 o 12 de enero hay una curva diferente que mejorará las lluvias. Pero lo más importante es reconocer la calidad de los productores para dar batalla a pesar de las contingencias climáticas”.En ese sentido Nemealmendras, nueces, olivos, frutos tropicales, frutos rojos, producción de cereales de modo intensivo, forraje que va a generar proteína animal de primera calidad; y a su vez mejorar producciones poco profesionalizadas como la caprina y ovina.También indicó la necesidad de apoyar a los pequeños productores y cooperativas con aportes no reembolsables y financiamiento de tasas diferenciales para que puedan producir de manera competitiva: “Esto se logra con inversión. La principal regulación es fortalecer la base del tejido productivo. Es imprescindible ampliar y mejorar la conectividad rural. Es importante porque es el modo de llevar capacitación e información para la toma de decisiones”, señaló.