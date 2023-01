Deschamps: "Hubo cinco jugadores que no estaban al nivel para una final"

Deschamps no puede olvidar la final con Argentina (AFP).

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, fue crítico y aseguró que hubo "cinco jugadores" que no estuvieron "al nivel" en la final del Mundial Qatar 2022, perdida por penales ante la Argentina.Pero en la alineación titular hubo cinco jugadores que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para una final", expresó Deschamps al diario local Le Parisien.Francia perdía por dos goles ante la Argentina al término del primer tiempo y en los minutos finales del encuentro logró el empate. En el segundo tiempo suplementario concretó el 3-3, pero no pudo en la tanda de los penales donde el arquero Emiliano "Dibu" Martínez fue una de las figuras.En los días previos a la gran final en Qatar, el seleccionado francés lidió con un virus que complicó la preparación física de jugadores como Kingsley Coman, Raphael Varane e Ibrahima Konaté, entre otros.Para muchos de ellos, era su primera final de un Mundial. Es especial. Los que lo han vivido, si tienen la oportunidad de volver a vivirlo, lo llevarán un poco mejor", apuntó Deschamps."No voy a usar palabras fuertes, pero no existimos durante una buena hora", agregó el seleccionador galo, quien renovó su contrato.Por último, el ex volante de "Les Blues", campeón como jugador en Francia 1998 y como DT en Rusia 2018, destacó la remontadade su equipo: "Les presionamos hasta que estuvimos muy, muy cerca, pero no olvido la parte en la que no hubo juego", expresó.