Solidaridad a Lula y condena a las manifestaciones violentas en Brasil

Foto: Agencia Brasil

Estamos junto al pueblo brasileño para defender la democracia y no permitir #NuncaMás el regreso de los fantasmas golpistas que la derecha promueve. — Alberto Fernández (@alferdez) January 8, 2023

Impresentable ataque a los tres poderes del Estado Brasilero por parte de bolsonaristas.



El gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 8, 2023

Toda mi solidaridad a @LulaOficial y al pueblo del Brasil. El fascismo decide dar un golpe.



Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia.



Es hora urgente de reunion de la OEA si quiere seguir viva como institución y aplicar la carta democrática. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2023

Todo mi apoyo al presidente @LulaOficial y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño.



Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 8, 2023

La unidad y la fuerza del pueblo brasileño y de Latinoamerica defenderá nuestras democracias, frente al facismo y la desestabilización de las derechas que no aceptan sus derrotas en las urnas.

Fuerza Lula! Fuerza Brasil!. Venceremos. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 8, 2023

Condenamos enérgicamente los actos violentos y antidemocráticos que ocurren en #Brasil, con el objetivo de generar caos e irrespetar la voluntad popular expresada con la elección del presidente Lula.



Expresamos todo nuestro respaldo y solidaridad a @LulaOficial y su gobierno. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 8, 2023

El presidente argentino,repudió "el intento de golpe de Estado" en Brasilia y, como presidente pro tempore de la Celac y el Mercosur, llamó a los países miembros a unirse "en esta inaceptable reacción antidemocrática que intenta imponerse en Brasil".Así lo manifestó el jefe de Estado argentino en su cuenta de Twitter, donde aseveró: "La democracia es el único sistema político que garantiza libertades y nos obliga a respetar el veredicto popular"."Quienes intentan desoír la voluntad de las mayorías, atentan contra la democracia y merecen no solo la sanción legal que corresponda, sino también el rechazo absoluto de la comunidad internacional", añadió Fernández respecto a la toma del Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema), en Brasilia.En esa línea, el mandatario expresó su "repudio a lo que está sucediendo en Brasilia" y manifestó su "incondicional apoyo y el del pueblo argentino a (el presidente brasileño) Luiz Inácio Lula da Silva frente a este intento de golpe de Estado que está enfrentando".calificó como “impresentable” el ataque contra los edificios de los tres poderes en el distrito federal de Brasil.“El gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia”, agregó Boric.Por su parte,, afirmó que “el fascismo” decidió “dar un golpe” en el país sudamericano, le dio toda su "solidaridad a (el presidente Luiz Inácio) Lula (da Silva) y al pueblo de Brasil" y subrayó que “es hora urgente de reunión de la OEA (Organización de Estados Americanos) si quiere seguir viva como institución., que al igual que Boric, Petro y Fernández estuvo en la asunción de su par brasileño, condenó "las acciones de irrespeto y vandalismo perpetradas a las instituciones democráticas en Brasilia" que "atentan contra el orden democrático y la seguridad ciudadana"."Expreso mi respaldo y el de mi Gobierno al régimen de Lula legalmente constituido", agregó.En tanto,, manifestó "el pleno respaldo" de su país "al Gobierno del Presidente Lula electo por voluntad popular".En la misma red social, Ebrard rechazó "cualquier intento en contra de las instituciones democráticas que se ha dado ese pueblo hermano".La cuenta deen Twitter publicó su respaldo al presidente brasileño que asumió por tercera vez el 1 de enero."La Presidencia Pro Tempore de la Celac (a cargo de Argentina) manifiesta su respaldo al Gobierno de Lula, elegido por el pueblo de Brasil, y rechaza las acciones violentas contra las instituciones democráticas brasileñas", señalaron.El primer líder europeo en expresar su rechazo a las violentas escenas de Brasilia fue"Todo mi apoyo al presidente Lula y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño. Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática", dijo en su cuenta de Twitter.En Estados Unidos, el asesor de Seguridad Nacional de la, afirmó que su país “condena cualquier intento por socavar la democracia” y aseguró que el presidente Joe Biden seguía “de cerca la situación”.“Condenamos los ataques a la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema de Brasil hoy; usar la violencia para atacar las instituciones democráticas es siempre inaceptable; nos unimos a Lula para instar al cese inmediato de estas acciones”, agregó el secretario de Estado, Antony Blinken.A la vez,expresó su “apoyo total al presidente Lula, democráticamente elegido por millones de brasileños en unas elecciones justas y libres”., afirmó que “la voluntad del pueblo brasileño y las instituciones democráticas deben ser respetadas” y agregó que Lula “puede contar con el apoyo indefectible de Francia”.también se solidarizó con el líder del Partido de los Trabajadores de Brasil."Condenamos y repudiamos las acciones golpistas de bolsonaristas que asaltaron el congreso y otras instituciones democráticas de #Brasil. Nuestra solidaridad con el hermano Lula y pueblo brasilero. La derecha bolsonarista sigue el ejemplo de Trump y no admite su derrota", tuiteó.Por su parte,le envió su "respaldo" a su par brasileño y condenó "enérgicamente los actos violentos y antidemocráticos que ocurren en Brasil, con el objetivo de generar caos e irrespetar la voluntad popular expresada con la elección del presidente Lula".En Brasil,el senador opositor y exjuez del Lava Jatocriticó a los manifestantes golpistas."Las protestas tienen que ser pacíficas. Las invasiones de edificios públicos y la depredación no son respuestas. La oposición debe hacerse de manera democrática, respetando la ley y las instituciones. Los invasores deben salir de los edificios públicos antes de que la situación se intensifique", comentó en su cuenta de Twitter.El presidente del Congreso de Brasil, el senador, pidió castigar de forma "urgente" y con el "rigor de la ley" a los manifestantes que invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia.