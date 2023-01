Amplio repudio en Argentina a la toma del Congreso en Brasil

La democracia es el único sistema político que garantiza libertades y nos obliga a respetar el veredicto popular. — Alberto Fernández (@alferdez) January 8, 2023

Finalmente la derecha solo conoce y práctica la violencia. Repudiemos fuertemente el intento de los golpistas en Brasil. Es un desafío a la democracia que afecta a toda América Latina. — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) January 8, 2023

Como presidenta de @DiputadosAR repudio de manera enfática la toma del Congreso Nacional de Brasil y le expreso toda mi solidaridad al presidente @lulaoficial.



Estas acciones demuestran que la democracia se enfrenta al odio y que debemos combatir la intolerancia con más diálogo. — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) January 8, 2023

Condenamos el cobarde ataque golpista contra la democracia y contra el triunfo de @LulaOficial. Apoyo total al pueblo brasileño y al gobierno elegido por el voto popular.https://t.co/lz9v18fpK1 — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 8, 2023

Toda nuestra solidaridad con el gobierno de Lula. No hay mas lugar para dictaduras ni para la violencia golpista en America Latina. La democracia es una conquista que costó muchas luchas y que nuestros pueblos no están dispuestos a entregar!!! https://t.co/vCgS5OBJxp — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) January 8, 2023

Repudio enérgicamente los actos de violencia y el asalto a las instituciones democráticas en Brasil. Hechos como estos atentan contra la democracia y la voluntad popular.

Mi total apoyo a @LulaOficial y mi solidaridad para con el gobierno y el pueblo brasileño.

🇧🇷@itamaratygovbr — Sergio Massa (@SergioMassa) January 8, 2023

Expreso mi absoluto repudio al asalto violento de las instituciones en Brasilia.

¡Espero que prevalezca el orden y la democracia en todo Brasil! — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 8, 2023

Expreso mi más enérgico repudio a los actos de violencia institucional que se están llevando adelante en Brasilia contra los tres poderes.



Confío en la experiencia del presidente @LulaOficial, quien restablecerá el orden democrático. — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) January 8, 2023

Miles de bolsonaristas invadieron el Palacio del Planalto, el Congreso y la corte en Brasilia VER VIDEO

