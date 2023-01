Fernández: "Los que se levantaron contra la democracia en Brasil y financiaron deben ser castigados"

La democracia es el único sistema político que garantiza libertades y nos obliga a respetar el veredicto popular. — Alberto Fernández (@alferdez) January 8, 2023

El presidente Alberto Fernández afirmó en la tarde del domingo que "los que se levantaron contra la democracia y los que financiaron" ese movimiento en Brasil "deben ser castigados" y envió su apoyo al mandatario brasilero Luiz Inácio Lula da Silva, quien decretó este domingo la intervención federal de los organismos de seguridad en Brasilia luego de que simpatizantes de su antecesor Jair Bolsonaro intentaran realizar un golpe de Estado."La democracia debe ser respetada, los que promueven levantarse contra la democracia y financian esos levantamientos deben ser castigados. No pueden quedar impunes", sostuvo Fernández en una entrevista con un canal de TV de Brasil.Y ejemplificó:"Los sucesos que vimos hoy sabemos que no se generan de la nada. Movilizar esta cantidad de personas y ver la cantidad, es solo posible con la anuencia del poder. Semejante movilización solo es posible con alguien que sostenga eso y me parece que eso se investigue y se sancione es sano para la República", indicó en la cadena BandNews.El jefe de Estado argentino"Esto es para respetar la democracia. Los que van en contra deben ser castigados en procesos judiciales, de acuerdo a la norma vigente y no pueden quedar impunes", aseveró."No le hace bien a ningún país ver esas imágenes" de los intentos golpistas, sostuvo, y añadió: "Ver esto es un daño para Brasil y para la región. Debemos unirnos para defender la democracia. Debemos respetar las mayorías y respetar las diferencias".Afirmó además que durante"Su voz desapareció del G20 y del Mercosur. Estuvo ausente de los foros internacionales", amplió.Además, el jefe de Estado argentino subrayó su apoyo al presidente Lula que "debe decirme qué necesita y yo voy a estar a su lado"."El compromiso entre Argentina y Brasil tiene muchos años", señaló Fernández y aseguró que "el presidente Lula sabe de mi compromiso con la democracia y del respeto que le tengo"."Esto es mucho más trascendente. Es mucho más importante, más allá de los gobiernos que estén. Le tengo a Lula un cariño de amigo, sincero y profundo. Lula es lo mejor que le puede pasar a Brasil y a la región. Es un líder para toda la región", remarcó.También afirmó que"Que todo el pueblo de Brasil sepa que tiene toda la solidaridad del pueblo argentino, lamentamos profundamente lo que hemos visto. Que el sistema judicial de Brasil encuentre a los responsables, quiénes han financiado estas cuestiones", completó Alberto Fernández. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretó este domingo la intervención federal de los organismos de seguridad en Brasilia tras los ataques que cientos de simpatizantes de su antecesor, Jair Bolsonaro, perpetraron esta tarde contra las sedes de los tres poderes públicos, en la capital, y advirtió que los "terroristas" que los protagonizaron "pagarán con toda la fuerza de la ley".Más temprano, el presidente Fernández repudió en redes sociales "el intento de golpe de Estado" y como presidente pro témpore de la Celac y el Mercosur, llamó a los países miembros a unirse "en esta inaceptable reacción antidemocrática que intenta imponerse en Brasil".Así lo manifestó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter, donde aseveró:"Quienes intentan desoír la voluntad de las mayorías, atentan contra la democracia y merecen no solo la sanción legal que corresponda, sino también el rechazo absoluto de la comunidad internacional", añadió Fernández respecto a la toma del Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema), en Brasilia.En esa línea, el mandatario expresó su "repudio a lo que está sucediendo en Brasilia" y manifestó su "incondicional apoyo y el del pueblo argentino a (el presidente brasileño) Luiz Inácio Lula da Silva frente a este intento de golpe de Estado que está enfrentando"., exhortó.Asimismo, pidió demostrar "con firmeza y unidad nuestra total adhesión al Gobierno elegido democráticamente por los brasileños que encabeza el presidente Lula"."Estamos junto al pueblo brasileño para defender la democracia y no permitir Nunca Más el regreso de los fantasmas golpistas que la derecha promueve", completó.