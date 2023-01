Suecia y Finlandia podrían entrar efectivamente en la OTAN este año

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. / Foto: AFP

Para fines de diciembre, el Tribunal Supremo sueco rechazó extraditar al periodista Bülent Kenes, reclamado por Erdogan

Suecia y Finlandia podrían entrar en la OTAN en 2023, afirmó este domingo el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, quien recordó, sin embargo, que la decisión depende de los parlamentos de Turquía y Hungría.Mientras tanto,", indicó Stoltenberg, según la agencia de noticias AFP.El Gobierno de Turquía bloquea desde mayo la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN por lo que califica como falta de cooperación a la hora de resolver extradiciones de miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y sus aliados de las Unidades de Protección Popular (YPG), a los que Ankara considera "terroristas".en lo que se refiere a las exportaciones de armas, pero también, por ejemplo, a la lucha contra el terrorismo", afirmó el titular de la alianza atlántica.Agregó que Finlandia y Suecia "respetan este acuerdo" y están "comprometidos" a largo plazo con Turquía sobre esas cuestiones, por consiguiente, consideró que llegó "el momento de finalizar el proceso de adhesión y ratificar el protocolo de adhesión".Más temprano, el primer ministro sueco cuestionó algunas peticiones de Turquía."Turquía confirmó que hemos hecho lo que dijimos que haríamos, pero también dice que quiere cosas que no podemos ni queremos darle", afirmó Kristersson, en alusión al proceso de adhesión de su país a la OTAN, en una conferencia sobre defensa y seguridad en presencia de Stoltenberg., dijo y agregó que esto dependía de factores de política interior turca y de la "capacidad de Suecia de mostrar su seriedad".Para fines de diciembre, el Tribunal Supremo sueco rechazó extraditar al periodista Bülent Kenes, reclamado por Erdogan.Hasta la fecha, solo los parlamentos turco y húngaro no ratificaron la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN.Al margen de la conferencia de hoy, el jefe de la diplomacia finlandesa confirmó que su país entraría a la alianza militar al mismo tiempo que su vecino sueco."Finlandia no tiene tanta prisa para entrar en la OTAN como para no esperar que Suecia obtenga su luz verde", dijo Pekka Haavisto a la prensa.