Gran trabajo de Luis Machín en "La última sesión de Freud"

Luis Machin interpreta a Freud en el teatro Picadero. Foto: Prensa

De qué trata la obra

En la obra lo acompaña Javier Lorenzo, que interpreta a J.C. Lewis. Foto: Prensa

"La última sesión de Freud", del estadounidense Mark St. Germain, en versión de Daniel Veronese, quien también la dirige en la sala Picadero,que comenzó en su Rosario natal y siguió luego a través del teatro porteño, la televisión y el cine.Durante un tiempo Machín fue una excelente contrafigura de protagonistas poderosos -como Julio Chávez en la película "Un oso rojo" o Jorge Suárez en la primera versión de esta misma obra, estrenada hace una década- pero aquel muchacho que cobró notoriedad desde el aviso de una cerveza "con tapa a rosca"Su más o menos reciente monólogo de "El mar de noche", firmado por Santiago Loza pero veladamente inspirado en "Muerte en Venecia", de Thomas Mann, es una muestra de las alturas a las que su arte puede llegar.-aunque en esta versión no se hace mención a esa novela-, miembro del grupo "Inklings", formados por escritores y académicos, y ex ateo convertido al catolicismo gracias a las lecturas de G.K. Chesterton., tal como lo informa por radio el rey Jorge VI, situación que angustia al profesional por el infierno inminente que intuye.Para empeorar las cosas, el padre del psicoanálisis se sabe condenado a muerte por un doloroso cáncer en la boca en épocas en que la medicina carecía de herramientas eficaces para impedir su avance.La escena de crisis de dolor debido a la prótesis usada por Freud, metida en la estructura coloquial de la obra, es una de las más duras que se pueden ver en el teatro actual.(1955), de Lawrence y Lee, que giraba alrededor de las teorías de Charles Darwin contra el "creacionismo" imperante entonces en algunas universidades de Estados Unidos, y pertenece a ese subgénero que brilló sobre todo con "Marat-Sade", de Peter Weiss, y que supone discusiones entre teóricos opuestos, aunque en el caso presente el texto no da para tanto.En "La última..." hay discusión pero más que nada un cuidadoso dibujo de los personajes, de una humanidad ejemplar, donde cada cual termina por mostrar sus virtudes y sus carencias hasta en la forma involuntaria del psicoanálisis (por algo la presencia en escena del famoso diván, adonde el director Veronese hace sentar "por casualidad" a Lewis)., actor formado por Ricardo Bartís y Augusto Fernandes y dirigido en ocasiones por Cristian Drut, Alejandro Tantanian, Mariano Pensotti, Rubén Szuchmacher, Rafael Spregelburd, Ciro Zorzoli y el mismo Veronese, y que da muestras de un sólido oficio, sabe moverse y hablar, bien consciente de que lo suyo es un "supporting role", como se dice en el mundo anglosajón., en temas que también abarcan lo judío, lo cristiano, la eutanasia, la muerte, aunque llama la atención un refrán demasiado barrial en boca de Machín.Es cierto que más allá del recurso teatral el intercambio de argumentos es absolutamente infecundo, porque los puntos de partida y los procedimientos mentales son distintos, pero deben servir como identificación del espectador, tanto en el creyente como en aquel que haya frecuentado alguna forma de psicoterapia., y si bien a Lorenzo el texto le reserva argumentaciones similares a las de aquellos iluminados que quieren convencer al mundo de su exaltación, el actor juega su papel como esos luchadores que utilizan la fuerza del contrario en su beneficio."La última sesión de Freud" tiene una cauta escenografía de época de Diego Siliano, funcional y grata, iluminación de Marcelo Cuervo, vestuario de Laura Singh asistida por Daniela Dearti, producción ejecutiva de Luciano Greco y general de Sebastián Blutrach, más asistencia de dirección de Adriana Roffi.